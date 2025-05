東京ソラマチ(R)で開催中「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」が福岡・博多で初の地方出店！博多限定メニューをご用意し、5月30日（金）より期間限定オープン

ベネリック株式会社※画像はイメージです※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、絵本やテレビ放送で大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)を2025年5月30日(金)より2025年8月24日(日)までの期間限定でJR博多シティ シティダイニングくうてん(所在地:福岡県福岡市)にオープンいたします。本リリースでは、提供するメニューや先行販売するオリジナルグッズ、プレオープンやグリーティングイベントについての情報をお知らせいたします。

■「Curious George Kitchen 博多」(「おさるのジョージ」キッチン 博多)について

東京を中心に展開してきた「Curious George Kitchen」では、ジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、“おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった”メニューをお届けしています。この度Curious George Kitchenが、初めて東京以外の地域に飛び出します!

2025年5月30日(金)よりオープンする博多のCurious George Kitchenでは、「めんたいこ」や「あまおういちご」を使用したメニューを限定で提供いたします。また、かねてより人気の高いコック帽をかぶったハンドリーとニョッキのマスコットや、帆布生地にキャラクターをデザインしたトートバッグとポーチなどの先行販売のオリジナルグッズが新登場。さらに2025年5月29日(木)には、Curious George Kitchen公式X(https://x.com/GeorgeKitchenJP)のフォロワー限定で一足先にCurious George Kitchenを楽しめる「フォロワーデイ」を実施いたします。

だんだんと暑さを感じるこの時期、博多の地でも「おさるのジョージ」の好奇心と遊び心の詰まったメニューをお楽しみください。

■店舗概要

店舗名 :Curious George Kitchen 博多 (「おさるのジョージ」キッチン 博多)

開催地 :JR博多シティ シティダイニングくうてん 10F(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)

営業時間 :11:00~22:00(ラストオーダー21:00)

開催期間 :2025年5月30日(金)~2025年8月24日(日)

公式サイト:https://curiousgeorge-kitchen.jp

席 数 :32席

■メニュー詳細

博多限定メニュー

博多ならではの「めんたいこ」や「あまおういちご」を使用したメニューを提供いたします。

メニュー名:おなかもまんぞく!めんたいクリームのグリルチキンプレート

濃厚なめんたいクリームソースがかかった、ジューシーなグリルチキンプレート。

ごはんやポテトにソースをつけてもおいしい!

価 格 :1,580円(税込)

スーベニアランチボックス

メニュー名:うきうきピクニック気分!てりやきめんたいマヨチキンバーガー&プチデリ

にっこり笑顔のジョージのランチボックスでピクニック気分!

お好きなバーガーといろいろなお野菜を一緒にもぐもぐ。

価 格 :スーベニアランチボックス付き 2,580円(税込)

スーベニアランチボックスなし 1,480円(税込)

備 考 :スーベニアランチボックスなしをご注文いただく場合、お皿での提供となります。

備 考 2:テイクアウトが可能なメニューです。

備 考 3:スーベニアランチボックスはデザイン2種のうち、いずれかおひとつを選択可能です。

メニュー名:ジョージがお届け!みんな笑顔のアメリカンミックスピザ

外はカリッと中はもちもちした生地に、ペパロニソーセージとマッシュルーム、ベーコン、チーズにトマト!

5つの味がマッチしたアメリカンミックスピザ。

価 格 :1,280円(税込)

メニュー名:ぶら~りバケツ♪バナナチップス&ポテト 3種のソース添え

バナナスタンドにぶら~り下がったバケツに、たっぷり入ったポテト&バナナチップス!

お好みでソースをつけてめしあがれ!

価 格 :780円(税込)

備 考 :付属のソースはめんたいマヨネーズ、ケチャップ、バナナソースです。

スーベニアカップ

メニュー名:たっぷりまんぞく♪あまおういちごのプリンアラモード

ホイップクリームとあまおういちごがのった、やわらかプリンたっぷりのボリューム満点プリンアラモード。

オリジナルスーベニアカップ付きで、おうちでも楽しめる!

価 格 :2,380円(税込)

備 考 :スーベニアカップが付属します。

スーベニアプレート

メニュー名:何枚あるかな?あまおういちごのタワーパンケーキ

欲ばっていっぱいのせちゃった!上手にはこべるかな?

たっぷりパンケーキにあまおういちごのシロップをかけてめしあがれ。

価 格 :スーベニアプレート付き 3,480円(税込)

スーベニアプレートなし 2,280円(税込)

グランドメニュー(抜粋)

東京ソラマチの店舗で人気のオムライス&ハンバーグプレートや、復刻メニューのクリームソーダなどをご用意いたします。

スーベニアプレート

メニュー名:すやすやおやすみ☆「ジョージ」オムライス&ハンバーグプレート

ジョージが気持ちよさそうにすやすや☆

ふわふわたまごのおふとんには、ハンバーグ入り。たっぷりのデミグラスソースで見た目もお腹も満足なプレート♪

価 格 :スーベニアプレート付き 2,980円(税込)

スーベニアプレートなし 1,780円(税込)

スーベニアランチボックス

メニュー名:うきうきピクニック気分!チーズバーガー&プチデリ

にっこり笑顔のジョージのランチボックスでピクニック気分!

お好きなバーガーといろいろなお野菜を一緒にもぐもぐ。

価 格 :スーベニアランチボックス付き 2,680円(税込)

スーベニアランチボックスなし 1,580円(税込)

備 考 :スーベニアランチボックスなしをご注文いただく場合、お皿での提供となります。

備 考 2:テイクアウトが可能なメニューです。

備 考 3:スーベニアランチボックスはデザイン2種のうち、いずれかおひとつを選択可能です。

※画像のパンケーキは8枚

メニュー名:やさしいお味のスキレットパンケーキ 8枚/4枚

ホイップクリームとバター、メープルシロップをそえた、やさしい甘さのパンケーキ。

価 格 :8枚/1,480円(税込)、4枚/ 880円(税込)

(左上から)グレープ・バナナ(左下から)ライチ・あまおういちご・メロン

メニュー名:うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ

うきわに乗ったジョージ(マシュマロ)が気持ちよさそう♪

あまおういちご・ライチ・バナナ・グレープ・メロンの5つの味からお選びください。

価 格 :1,280円(税込)

備 考 :あまおういちごのフレーバーは博多限定です。

備 考 2 :テイクアウトが可能なメニューです。

スーベニアカップアートデザイン(通常)アートデザイン(博多限定)

メニュー名:アートオレ ICE・HOT/アートチョコレートオレ ICE・HOT

お好きなオレに、お気に入りのアートを選んでめしあがれ!

価 格 :アートオレ ICE・HOT

スーベニアカップ付き 1,580円(税込)

スーベニアカップなし 880円(税込)

チョコレートアートオレ ICE・HOT

スーベニアカップ付き 1,630円(税込)

スーベニアカップなし 930円(税込)

■5月30日発売!博多先行発売商品

商品名 :マスコット ハンドリー/ニョッキ

コック帽を被ったハンドリーとニョッキのCurious George Kitchenオリジナルマスコットが登場です。

バッグにも付けやすいサイズ感で、一緒におでかけしたくなること間違いなし!

価 格 :各2,178円(税込)

商品名 :カラートートバッグ

Orange/Green/Blue

丈夫な帆布生地を使った大容量のトートバッグです。両サイドにポケット、内側にはガバッと開く背面ポケットがついており、収納性に優れています。本体のニュアンスカラーの生地と、キャラクター部分のシンプルな刺しゅうの組み合わせがかわいらしいデザインです。

価 格 :各5,280円(税込)

商品名 :カラーポーチ Purple/Red

帆布生地を使った、内側にポケットがついた収納力抜群の丈夫で使いやすいポーチです。キャラクターデザイン部分はプリント仕上げで、元気いっぱいのジョージのようにポップでかわいらしい印象です。

価 格 :各2,970円(税込)

備 考:先行販売商品は2025年6月13日(金)よりCurious George Kitchen(東京ソラマチ)にて販売予定です。NHKキャラクターショップでの取り扱いについては、後日NHKキャラクターショップ公式X(https://x.com/nhk_character)にてご案内いたします。

■店舗のご利用に関するご案内

お席のご利用は80分制とさせていただきます。予約席と当日席がございます。お越しの際は事前のご予約がおすすめです。

●当日席:先着順でご案内いたします。

●予約席:公式サイト内「ご入店についてのご案内ページ」より承ります。

ご予約受付の開始日時について

2025年5月12日(月)12:00より、5月29日(木)~6月30日(月)までの予約受付を開始いたします。以降の予約受付は、毎月第2火曜日の12:00(正午)より、翌月のご予約を承ります。詳しくは以下のページをご確認ください。

https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/

※「グッズ購入」「テイクアウトメニュー購入」のみをご希望の方は、カフェのご利用・ご予約なしでもご購入いただけます。

■「おさるのジョージ」グリーティングイベントを開催!

「おさるのジョージ」からジョージが店頭に遊びにきてくれます。ジョージといっしょに写真撮影が可能です。

開催日:2025年5月30日(金)

開催場所:Curious George Kitchen 博多(JR博多シティ シティダイニングくうてん 10F)

開催時間:下記の時間帯で、全3回の開催を予定しています。

第1回 12:00~の回 11:00/11:30/12:00のお席をご利用のお客さまが対象です

第2回 14:00~の回 13:00/13:30/14:00のお席をご利用のお客さまが対象です

第3回 16:00~の回 15:00/15:30/16:00のお席をご利用のお客さまが対象です

※撮影は1グループ1ショットまでとさせていただきます。

※撮影機器はお客さまご自身でご用意ください。

※グリーティングイベントの詳細については、公式サイト(https://curiousgeorge-kitchen.jp)にてお知らせいたします。

■SNSフォロワー対象プレオープンを開催!

博多でのオープンを記念し、「フォロワーデイ」として、2025年5月29日(木)時点でCurious George KitchenのXアカウントをフォローしている方を対象に、プレオープンを開催いたします。一足早く「Curious George Kitchen」のメニューやオリジナルグッズのお買い物をお楽しみいただけます。

開催日時:5月29日(木) 11:00~17:00(ラストオーダー16:00)

対 象 :Curious George Kitchen( https://x.com/GeorgeKitchenJP )をフォローいただいた方

プレオープンの予約受付について:5月12日(月)12:00より、以下の公式サイト内「ご入店についてのご案内ページ」( https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/ )より承ります。

※当日は有料となります。ラストオーダーは終了時間の1時間前となります。

※テイクアウトのご利用も可能です。

■既存店舗情報

店舗名:Curious George Kitchen

開催地:東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード1F 8番地(東京都墨田区押上1-1-2)

営業時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

席数:36席

公式サイト:https://curiousgeorge-kitchen.jp

公式X:https://x.com/GeorgeKitchenJP

■店舗のご利用に関するご案内

https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/

※「グッズ購入」「テイクアウトメニュー購入」のみをご希望の方は、カフェのご利用・ご予約なしでもご購入いただけます。混雑状況によって、入場制限を行う場合がございます。

当カフェ、及び販売する商品は、Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、ベネリック株式会社が企画・制作した商品となります。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

■おさるのジョージについて

ジョージは、アメリカの絵本作家レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本「Curious George」に登場するキャラクターとして生み出されました。

日本ではその絵本が「ひとまねこざる」シリーズとして1954年に出版されて以来、身の周りのあらゆることに対し好奇心をもち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、多くの人々に愛されてきました。2008年にはNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、アニメ版のジョージもさらに多くの子どもたちから支持を得るようになります。

2021年には80周年を迎え、キャラクター商品の展開を中心に子供から大人までの幅広いターゲットに対してさらに人気が拡大しています。



おさるのジョージ オフィシャルサイト:https://osarunogeorge.jp/

おさるのジョージ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/osaru_george_jp/