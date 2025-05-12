累計出荷数44万個突破！インド綿の室内用スリッパに新サイズ登場
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、累計出荷数44万個を突破した人気のインド綿の室内用スリッパに、新たに「Mサイズ・ブルー」と「Lサイズ・グレー」の2サイズ・2カラーを追加発売いたしました。
2色、2サイズ展開。
脱ぎ履きしやすく、汗ばむ季節も素足でさわやか！お風呂上がりにぴったりなスリッパです。
インド綿とリサイクル糸を使った室内用スリッパ
【商品説明】
足さらさらインド綿スリッパ(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000858/)
価格：1,320円（税込）
インド綿とリサイクル糸を使用したコットンスリッパ。脱ぎ履きしやすく、汗ばむ季節も素足でさわやか！お風呂上がりにぴったり。手洗いOK、室内履き用。
【商品概要】
■適応サイズ：Mサイズ/22～24.5cm、 Lサイズ/25～27.5cm
■材質：甲部/綿、底部/綿・ポリエステル・その他、滑り止め/塩化ビニル樹脂
■原産国：インド
■カラー：グレー、ブルー
■商品コード：ブルーM/1010283、ブルーL/1009793、グレーM/1009792、グレーL/1010284
■JANコード：ブルーM/4989409102835、ブルーL/4989409097933、グレーM/4989409097926、グレーL/4989409102842
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official
【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 澤田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp