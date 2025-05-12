累計出荷数44万個突破！インド綿の室内用スリッパに新サイズ登場

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、累計出荷数44万個を突破した人気のインド綿の室内用スリッパに、新たに「Mサイズ・ブルー」と「Lサイズ・グレー」の2サイズ・2カラーを追加発売いたしました。

2色、2サイズ展開。

脱ぎ履きしやすく、汗ばむ季節も素足でさわやか！お風呂上がりにぴったりなスリッパです。

インド綿とリサイクル糸を使った室内用スリッパ

【商品説明】

足さらさらインド綿スリッパ(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000858/)

価格：1,320円（税込）

インド綿とリサイクル糸を使用したコットンスリッパ。脱ぎ履きしやすく、汗ばむ季節も素足でさわやか！お風呂上がりにぴったり。手洗いOK、室内履き用。

【商品概要】

■適応サイズ：Mサイズ/22～24.5cm、 Lサイズ/25～27.5cm

■材質：甲部/綿、底部/綿・ポリエステル・その他、滑り止め/塩化ビニル樹脂

■原産国：インド

■カラー：グレー、ブルー

■商品コード：ブルーM/1010283、ブルーL/1009793、グレーM/1009792、グレーL/1010284

■JANコード：ブルーM/4989409102835、ブルーL/4989409097933、グレーM/4989409097926、グレーL/4989409102842

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 澤田

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp