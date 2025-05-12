設置も簡単！スピーカーの性能を引き出すコスパ最強の卓上スピーカースタンドを発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、位置調整+ノイズ制御でスピーカー本来の音質が届くローコストの卓上スピーカー「100-SPSTN08」を発売しました。




おすすめポイント


・音が耳に届きやすい約6度の傾斜設計


・スピーカーの振動を抑え、デスクとの共振を軽減


・奥行調整機能で様々なサイズのスピーカーに対応


掲載ページ


スピーカースタンド 卓上 小型 据え置き 高さ15cm 奥行調整可能 耐荷重約5kg 傾斜6度 スピーカー台 組み立て不要 2台1組


型番：100-SPSTN08　販売価格：2,710円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN08



商品特長


●デスクが変わる、音の聴こえ方も変わる


わずか6度の傾斜が、音の方向性に大きな違いをもたらします。耳元にしっかりと音が届くため、リスニング体験がよりリアルに。映画鑑賞、音楽制作、オンライン会議にも最適。見た目もスマートで、デスク環境をワンランクアップします。








●多様なスピーカーに対応するフレキシブル設計


背面のストッパーで奥行き調整が可能な汎用設計。幅12.5×奥行14.6～19.6cmまでのサイズに対応し、耐荷重も約5kgと十分な設計となっています。お気に入りのスピーカーがそのまま使えるのはもちろん、買い替え後も安心の対応力です。




●組み立て不要。届いたその日から使える


煩わしい組み立て作業は一切不要。2台1セットで届いたら、箱から出してそのまま使えます。裏面にはクッション材もついているため、机を傷つけず、スピーカーとの振動干渉も軽減。利便性と機能性を両立した設計です。





●小型でも妥協なしの安定感


1台あたり幅12.5cm、高さ15cmのコンパクトサイズながら、重量1kg・スチール製のしっかりした造り。スピーカーをしっかりと支え、安心して長期間使用できます。ブラック塗装の落ち着いたデザインも、空間に自然に馴染みます。




●聴く人すべてに、快適な音空間を


パソコン作業中のBGM、映像視聴、リモート会議など、あらゆるシーンで「聴こえ」が快適に。音の細部まで感じ取れることで、作業効率もリラックス効果もアップ。音にこだわるすべての人に贈る、デスク周りの名脇役です。




商品詳細




サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN08


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-spstn08/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-spstn08.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/737415206


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6Y6Q69C/


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。