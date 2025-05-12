設置も簡単！スピーカーの性能を引き出すコスパ最強の卓上スピーカースタンドを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、位置調整+ノイズ制御でスピーカー本来の音質が届くローコストの卓上スピーカー「100-SPSTN08」を発売しました。
おすすめポイント
・音が耳に届きやすい約6度の傾斜設計
・スピーカーの振動を抑え、デスクとの共振を軽減
・奥行調整機能で様々なサイズのスピーカーに対応
掲載ページ
スピーカースタンド 卓上 小型 据え置き 高さ15cm 奥行調整可能 耐荷重約5kg 傾斜6度 スピーカー台 組み立て不要 2台1組
型番：100-SPSTN08 販売価格：2,710円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN08
商品特長
●デスクが変わる、音の聴こえ方も変わる
わずか6度の傾斜が、音の方向性に大きな違いをもたらします。耳元にしっかりと音が届くため、リスニング体験がよりリアルに。映画鑑賞、音楽制作、オンライン会議にも最適。見た目もスマートで、デスク環境をワンランクアップします。
●多様なスピーカーに対応するフレキシブル設計
背面のストッパーで奥行き調整が可能な汎用設計。幅12.5×奥行14.6～19.6cmまでのサイズに対応し、耐荷重も約5kgと十分な設計となっています。お気に入りのスピーカーがそのまま使えるのはもちろん、買い替え後も安心の対応力です。
●組み立て不要。届いたその日から使える
煩わしい組み立て作業は一切不要。2台1セットで届いたら、箱から出してそのまま使えます。裏面にはクッション材もついているため、机を傷つけず、スピーカーとの振動干渉も軽減。利便性と機能性を両立した設計です。
●小型でも妥協なしの安定感
1台あたり幅12.5cm、高さ15cmのコンパクトサイズながら、重量1kg・スチール製のしっかりした造り。スピーカーをしっかりと支え、安心して長期間使用できます。ブラック塗装の落ち着いたデザインも、空間に自然に馴染みます。
●聴く人すべてに、快適な音空間を
パソコン作業中のBGM、映像視聴、リモート会議など、あらゆるシーンで「聴こえ」が快適に。音の細部まで感じ取れることで、作業効率もリラックス効果もアップ。音にこだわるすべての人に贈る、デスク周りの名脇役です。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN08
サンワダイレクト楽天市場店
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スピーカースタンドの商品一覧を見る
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。