華やかカラーから定番モノトーンまで！夏のカラーコーデの″最適解″n′OrLABEL 2025 MAY STYLE BOOKを公開！【オシャレウォーカー】
株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が展開する、ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」のオリジナルブランド「n'OrLABEL」は、この季節にぴったりの
夏のカラーコーデをご提案する特集ページを本日から公開します。
特集ページはこちら :
https://www.osharewalker.co.jp/s/feature/250512_nor/index.html?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=nor250512
【PINK】
大人の可愛らしさを惹き立てる、
甘さ控えめのピンク系。
マンネリ気味なスタイルにスパイスとして
取り入れて、印象を鮮やかにアップデート。
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style.1：12tn0pr
style.2：12bn0mx
style.3：12tn0rg
【BLUE】
夏のマストカラー、ブルー系をプラスして
ワンランク上のスタイルへ。
リラックスムードのカジュアルスタイルも
上品さを備えた着こなしに。
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style.1：12tn0ma
style.2：12dn0n0
style.3：12tn0t3
【YELLOW】
トーン次第で、エネルギッシュにも
優しい雰囲気にも着回せるイエロー。
シンプルなアイテムにこそ映える存在感で、
さりげないながらも目を惹く装いに。
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style.1：12bn0o7
style.2：12tn0k7
style.3：12tn0pd
【monotone】
長く愛せる定番カラーに、
形やデザインでひとくせプラス。
落ち着いた印象ながらも際立つ個性で、
洗練された大人のスタイリングが完成。
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style.1：12tn0mr
style.2：12bn0f5
style.3：12tn0lv
n'OrLABELについて
ブランドコンセプト
ほかにない、私のデイリーウェア
毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。
Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/
Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/
会社紹介
＜株式会社 mighty＞
2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。
ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。
本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15
大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階
コーポレートサイトはこちら
https://www.osharewalker.jp/
＜ファッション通販サイト osharewalker＞
n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。
自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。
さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。
＜オンラインショップ＞
公式: https://www.osharewalker.co.jp/
楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/
Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/
auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/
ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/
SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker
MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s
Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ
公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/
楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/
n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/
somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/
kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/
MDR: https://www.instagram.com/mdr____official/
OUKA SELECT: https://www.instagram.com/ouka_select/
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公式X: https://twitter.com/osharewalker_0