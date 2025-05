夏の風を感じる、ドローリーのアソートボックス。季節限定パッケージに身を包んだ人気焼き菓子の詰合せ。【DROOLY(ドローリー)】より「アソートボックス」を発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド「DROOLY(ドローリー)」より、夏期限定パッケージの「アソートボックス」を発売いたしました。

人気の焼き菓子3種が入った詰合せを、今だけの限定パッケージでご用意いたしました!

コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた「フィナンシェ」、クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだ生地でサンドした「クッキー」、まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッほろ食感の「ガレット」。3種類の焼き菓子をお楽しみいただける詰合せです。

サイズは2種類ご用意致しました。Mサイズ(16入)は、ドローリーの帽子が空を舞う、夏の風を感じるデザインに。Lサイズ(30入)は、チーズをモチーフにしたイラストや金箔であしらわれた蜂蜜がキラリと光る、贈り物映えする一品へと仕上げました。

大切な方への贈り物に、ドローリーの爽やかな夏季限定パッケージのスイーツを届けてはいかがでしょうか。ご自宅用のご褒美スイーツとしてもおすすめです。

無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求め下さいませ。

Mサイズ

[価格]3,240円 (税込)

[入り数]16入

[内容]フィナンシェ6個、クッキー6枚、ガレット4個

Lサイズ

[価格]5,400円 (税込)

[入り数]30入

[内容]フィナンシェ8個、クッキー16枚、ガレット6個

ブランドロゴ&ストーリー

ぼくはクマ。 なまえはドローリー。

お気に入りのチーズの食べかた。

ハチミツをドロっとかけて食べる。

いろんなチーズとハチミツの甘い香り。

ゴルゴンゾーラもカマンベールも、

それだけでちょっと大人で、やさしい味。

みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。

定番商品のご紹介

ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕

クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。

(チーズ中カマンベール12%以上使用)

1ホール:1,944円(税込)※冷凍商品

※10:00より整理券配布。数量限定につき、無くなり次第終了となります

フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕

コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)

5個入:972円(税込)

10個入:1,944円(税込)

14個入:2,722円(税込)

クッキー〔カマンベール with ハニー〕

クリーミーなカマンベールチョコ(※)を、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。

〔チーズパウダー中カマンベール75%以上使用〕※チョコレートコーチングを使用

10枚入:1,080円(税込)

20枚入:2,160円(税込)

ガレット[ゴーダ with ハニー]

まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッ、ほろ食感のガレット。

ガレットの中には、蜂蜜のフィリングを入れて仕上げました。チーズの豊かなコクと蜂蜜のほのかな⽢さが絶妙に絡み合い、口に広がる芳醇な風味が楽しめます。

4個入:1,200円(税込)

常設店舗情報

店舗名称:DROOLY 阪神梅田本店

住 所:〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 B1

問い合わせ:06-6345-2853

営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、

バニ、ウーフィ