TVアニメ「文豪ストレイドッグス」の新規描き起こしイラストを使用した新商品を発売！
キャラクターと伝統要素の融合をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」は、「紫陽花」をテーマとしたTVアニメ「文豪ストレイドッグス」のキャラクターたちの新規描き起こしイラストの新商品を発売！
予約販売期間は【2025年5月12日（月）12：00～5月30日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式サイトをご覧ください。
■取り扱い商品■
●文豪ストレイドッグス×紫陽花 缶バッジ（全12種）
【素材】
紙、PP、スチール
【サイズ】
直径56mm
●文豪ストレイドッグス×紫陽花 トレーディングクリアカード（全6種）
【素材】
高透明PP
【サイズ】
59×91mm、厚さ0.4mm
●文豪ストレイドッグス×紫陽花 ステッカーセット（7枚入り）
【素材】
紙
【サイズ】
約60mm角内
●文豪ストレイドッグス×紫陽花 アクリルスタンド（中島敦/太宰治/芥川龍之介/中原中也/フョードル・D/ニコライ・G）
【素材】
アクリル
【サイズ】
組み立て後 横100×縦90mm
●文豪ストレイドッグス×紫陽花 アクリルヘアクリップ（中島敦/太宰治/芥川龍之介/中原中也/フョードル・D/ニコライ・G）
【素材】
アクリル、金属
【サイズ】
アクリルパーツ40mm角内
▼予約販売期間
2025年5月12日（月）12：00～5月30日（金）12：00
公式サイト他にて受注
■関連リンク■
【キャラディショナルトイ公式サイト】
https://gets-oshi.com/
【キャラディショナルトイ公式X】
https://x.com/Charaditional
(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/