TVアニメ「文豪ストレイドッグス」の新規描き起こしイラストを使用した新商品を発売！

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株式会社トキオ・ゲッツ

キャラクターと伝統要素の融合をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」は、「紫陽花」をテーマとしたTVアニメ「文豪ストレイドッグス」のキャラクターたちの新規描き起こしイラストの新商品を発売！




予約販売期間は【2025年5月12日（月）12：00～5月30日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式サイトをご覧ください。






■取り扱い商品■


●文豪ストレイドッグス×紫陽花　缶バッジ（全12種）


【素材】


紙、PP、スチール


【サイズ】


直径56mm






●文豪ストレイドッグス×紫陽花　トレーディングクリアカード（全6種）


【素材】


高透明PP


【サイズ】


59×91mm、厚さ0.4mm






●文豪ストレイドッグス×紫陽花　ステッカーセット（7枚入り）


【素材】



【サイズ】


約60mm角内






●文豪ストレイドッグス×紫陽花　アクリルスタンド（中島敦/太宰治/芥川龍之介/中原中也/フョードル・D/ニコライ・G）


【素材】


アクリル


【サイズ】


組み立て後　横100×縦90mm







●文豪ストレイドッグス×紫陽花　アクリルヘアクリップ（中島敦/太宰治/芥川龍之介/中原中也/フョードル・D/ニコライ・G）


【素材】


アクリル、金属


【サイズ】


アクリルパーツ40mm角内






▼予約販売期間


2025年5月12日（月）12：00～5月30日（金）12：00


公式サイト他にて受注




■関連リンク■


【キャラディショナルトイ公式サイト】


https://gets-oshi.com/




【キャラディショナルトイ公式X】


https://x.com/Charaditional




(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会




■会社概要■


会社名：株式会社トキオ・ゲッツ


代表取締役：小笠原 亨


創業：1998年3月23日


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発


会社HP：https://tokyogets.com/