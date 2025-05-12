スマホ1台で計量業務を完全ナビゲート！ 2025年夏リリース予定「ハカドル」 トライアル企業を先行募集開始
株式会社ハイエレコン（本社：広島市西区、代表取締役社長：上田康博）は、製造業の計量作業を革新する新システム『ハカドル』を開発中であり、2025年夏の正式リリースを予定しています。
それに伴い、2025年5月より正式リリースに先駆けて、製造現場でのトライアル利用にご協力いただける企業様を募集開始しました。
スマホ対応計量ナビゲーションシステム「ハカドル」とは？
- 正式名称決定：「ハカドル」
- スマホ一台から運用可能
- 防爆対応機器・SIM対応
- 現場ナビゲーション型作業支援
- 計量・投入・記録まで一括管理、リアルタイム進行把握
- クラウド・オンプレミス両対応
お問い合わせはこちら :
https://smartscale.jp/contact/
トライアル概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/130766/table/91_1_be6258e9551f715788dc78361b3996ed.jpg ]
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トライアル導入までの流れ
1. 問い合わせフォーム（https://smartscale.jp/contact/）よりエントリー
2. 個別説明・デモ実施
3. 環境構築後、トライアル開始（約1ヶ月）
4. ご希望の方へフィードバック面談（任意）
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株式会社ハイエレコン
株式会社ハイエレコンは1982年の創立以来、お客様の経営戦略を支援するIT戦略の担い手として、コンピュータ・ネットワークの販売、高度なソフトウェアの開発、セキュリティ対策、コンサルティングサービス等、お客様のニーズに対応した最善のサービスを提供することを事業の中核とした、広島に拠点を置くSIer企業です。お客様のお困りごとに合わせて、様々なソリューションをご提案します。
■提供サービス・製品
地方自治体向けシステム（人事・福利・火葬場予約）
統合ID管理システム（スマートIDマネージャー）
互助会・冠婚葬祭向けシステム（カーニバル）
民間向け業務管理システム（販売管理・在庫・生産・機械設備管理）
自社パッケージシステム（タグ衛門、ハカドル、DrawFinder）
システム基盤設計構築・運用保守（仮想基盤・Microsoft 365対応）
■会社概要
社名：株式会社ハイエレコン
本社所在地：広島市西区草津新町1丁目21-35
代表取締役：代表取締役社長 上田 康博
設立：1982年
HP：https://www.hek.co.jp/