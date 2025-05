横浜駅直通のアソビルの1階で, 倉持達哉(もっちー)によるクラモチタツヤザモッチー初の展示即売会を, 5月24日と5月25日の土日の2日間限定で開催

アーティスト・ ファッション デザイナー・ミュージシャン 倉持達哉(もっちー)

デザイナー自身が接客や販売をおこなう誰でも入場が可能で入場料無料の, Kuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)初の展示即売会を横浜駅直通のアソビルの1階のフォトスポット前で, 5月24日と5月25日の土日の2日間限定で開催をします。

尚, Kuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)の販売エリア内なら, 写真撮影や動画撮影が無料で自由に可能です。

この展示即売会では2024年にスタートしたファッションレーベルであるKuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)としては, 公式オンラインショップ内で掲載中のフルラインナップと, オンラインショップには全く掲載していない現状では貸し出しのみの受付となる, 贅沢な素材をふんだんに使用した「完全に1点モノのアパレルアイテム」などが, 実際に手にとって観る事が出来る展示即売会となっています。

アソビルは横浜駅みなみ東口通路直通, 横浜駅東口より徒歩2分で, 足元の不自由な方は横浜駅から階段を使用せずにアソビルにアクセスができます。

また2日間限定の展示即売会当日には特別にKuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)のデザイナーであり, アーティストとしても多彩に活動中の倉持達哉(もっちー)が, 直接お客様へ向けて接客や販売をさせていただきます。

Kuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)はスタート当初からブランドコンセプトとして「Inspired By All People, All Streets, All Musics」というテーマを主に掲げていて, デザイナー自身が直接的または間接的に見聞きしたり影響を受けたりなどした全ての人達や全ての街, 全ての音楽などにインスパイアされたファッションブランドを常に目指しています。

展示即売会での宣伝用素材(*横型)展示即売会での宣伝用素材(*縦型)

展示即売会開催当日にてアイテムをご購入の際のお支払いは現金のみの受け付けとなります, ご了承くださいませ。

展示即売会は2日間限定の開催で, 両日ともに10時30分にオープンで21時30分にクローズ予定となっております。

ご都合がよろしければ Kuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)の2日間限定の展示即売会に是非ともお越しくださいませ。

公式オンラインショップへアクセスする :https://mocchy.theshop.jpKuramochitatsuya The MOCC HY (クラモチタツヤザモッチー)の公式オンラインショップへと, アクセスが出来るリンクとなります。展示即売会前のラインナップの予習や, Kuramochitatsuya The MOCC HY (クラモチタツヤザモッチー)の展示即売会開催前後などにての, 購入検討にどうぞご閲覧ください。

Kuramochitatsuya The MOCCHY(クラモチタツヤザモッチー)の公式オンラインショップ内に掲載してあるフルラインナップと. 公式オンラインショップには全く記載していない現在は貸し出しのみの受け付けである, 贅沢な素材をふんだんに使った高価格帯のアパレルアイテムをも手に取って直接観れるチャンスをお見逃しなく。

アーティスト、ファッションデザイナー、ミュージシャン 倉持達哉(もっちー)

お問合せや質問に関してはeメールアドレス( mochimochimocchy0819@gmail.com )か又は, 倉持達哉(もっちー)かファッションレーベル公式のどちらかの各SNSページのダイレクトメッセージ迄

アソビル ASOBUILD

( 神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル )

アソビル 1階 フォトスポット前

2025/5/24 ~ 2025/5/25

10:30 ~ 21:30