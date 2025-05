アメリカで長く愛されてきたヴィンテージ名作絵本の日本語版『トムとジェリー アヒルのこクアッカーにであう』を出版！

河出書房新社

株式会社河出書房新社(本社:東京都新宿区 代表取締役:小野寺優)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと『トムとジェリー アヒルのこクアッカーにであう』(本体価格1,360円)を、2025年4月30日に発売いたしました。

アメリカで1953年に刊行され、長きにわたり愛されて続けている名作絵本"TOM AND JERRY MEET LITTLE QUACK"が2021年にランダムハウス社より復刻されました。本書はその復刻版を元に、たのしい日本語訳のハードカバー製本として刊行。

クラシカルで温かみのある絵と迷子のクアッカーのストーリーは、お子さまはもちろんトムジェリファンのコレクションとしてもお楽しみいただけます。全国の書店、ネット書店にてお求めください。

●書誌情報

書名:トムとジェリー アヒルのこクアッカーにであう

訳者:おくもとまゆみ

仕様:B5変型判/上製/28ページ

発売日:2025年4月30日

税込価格:1,496円(本体価格1,360円)

ISBN:978-4-309-69087-2

URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309690872/

出版社:河出書房新社

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)