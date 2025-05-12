『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が登場！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品を販売いたします。
名探偵コナンよりコンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020
【注文受付期間】
・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年8下旬頃発売
【製品情報】
PALE TONE series
カンバッジ(ブラインド)
PALE TONE series vol.5
価格 : 550円（税込）
セット：4,400円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
PALE TONE series vol.5
価格 : 各1,650円（税込）
種類数：全8種
ポストカードセット
PALE TONE series vol.5
価格 : 880円（税込）
種類数：全1種
デフォルメねこシリーズ
カンバッジ(ブラインド)
デフォルメねこ ver.4
価格 : 550円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全12種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルスタンド
デフォルメねこ ver.4
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全12種
アクリルヘアクリップ
デフォルメねこ ver.4
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全6種
※2個セット
フレークシール
デフォルメねこ ver.4
価格 : 1,320円（税込）
種類数：全1種（12枚セット）
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020
【注文受付期間】
・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年8下旬頃発売
【権利表記】
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売