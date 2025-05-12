『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が登場！

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株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品を販売いたします。






名探偵コナンよりコンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が発売！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020


【注文受付期間】


・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59


【発送予定日】


・2025年8下旬頃発売




【製品情報】



PALE TONE series



カンバッジ(ブラインド)　
PALE TONE series　vol.5

価格 : 550円（税込）
セット：4,400円（税込）


種類数：全8種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルフィギュア　
PALE TONE series　vol.5

価格 : 各1,650円（税込）


種類数：全8種






ポストカードセット　
PALE TONE series　vol.5

価格 : 880円（税込）


種類数：全1種






デフォルメねこシリーズ



カンバッジ(ブラインド)　
デフォルメねこ ver.4

価格 : 550円（税込）
セット：6,600円（税込）


種類数：全12種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルスタンド　
デフォルメねこ ver.4

価格 : 各1,320円（税込）


種類数：全12種






アクリルヘアクリップ　
デフォルメねこ ver.4

価格 : 各1,320円（税込）


種類数：全6種


※2個セット






フレークシール　
デフォルメねこ ver.4

価格 : 1,320円（税込）


種類数：全1種（12枚セット）






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020


【注文受付期間】


・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59


【発送予定日】


・2025年8下旬頃発売




【権利表記】


(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売