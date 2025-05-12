『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が登場！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は『名探偵コナン』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品を販売いたします。

名探偵コナンよりコンテンツシードオリジナルPALE TONE seriesの「カンバッジ、アクリルフィギュア」他、デフォルメねこシリーズの新規描き起こし新商品が発売！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020

【注文受付期間】

・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59

【発送予定日】

・2025年8下旬頃発売

【製品情報】

PALE TONE series

カンバッジ(ブラインド)PALE TONE series vol.5

価格 : 550円（税込）

セット：4,400円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルフィギュアPALE TONE series vol.5

価格 : 各1,650円（税込）

種類数：全8種

ポストカードセットPALE TONE series vol.5

価格 : 880円（税込）

種類数：全1種

デフォルメねこシリーズ

カンバッジ(ブラインド)デフォルメねこ ver.4

価格 : 550円（税込）

セット：6,600円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンドデフォルメねこ ver.4

価格 : 各1,320円（税込）

種類数：全12種

アクリルヘアクリップデフォルメねこ ver.4

価格 : 各1,320円（税込）

種類数：全6種

※2個セット

フレークシールデフォルメねこ ver.4

価格 : 1,320円（税込）

種類数：全1種（12枚セット）

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4020

【注文受付期間】

・2025年5月12日(月)18:00～6月5日(木)23:59

【発送予定日】

・2025年8下旬頃発売

【権利表記】

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売