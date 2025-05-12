自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、フロントバッグ(MT.FRO-5)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/15(木)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月12日(月)～5月15日(木)AM11:59まで
新商品の「フロントバッグ(MT.FRO-5)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX フロントバッグ(MT.FRO-5)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/mtfro5/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/mtfro5
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGNXMCX3
販売価格：2,499円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
フロントバッグ
サイズ
長さ 28cm × 幅 14cm × 高さ 12.5cm
重量
190g
容量
約2.5L
耐荷重
最大 2kg
素材
300D リップストップポリエステル
取付方法
3点固定方式（ハンドル2点＋ステム1点）
カラー
ブラック