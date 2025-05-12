自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、フロントバッグ(MT.FRO-5)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/15(木)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月12日(月)～5月15日(木)AM11:59まで


新商品の「フロントバッグ(MT.FRO-5)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





































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商品の詳細




商品名：GORIX フロントバッグ(MT.FRO-5)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/mtfro5/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/mtfro5


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGNXMCX3



販売価格：2,499円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


フロントバッグ


サイズ


長さ 28cm × 幅 14cm × 高さ 12.5cm


重量


190g


容量


約2.5L


耐荷重


最大 2kg


素材


300D リップストップポリエステル


取付方法


3点固定方式（ハンドル2点＋ステム1点）


カラー


ブラック