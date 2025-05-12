【6/17 セミナー開催】株式会社アーリークロスと一般社団法人ライトハウスDX支援協会が業務提携　―DX×高付加価値で会計事務所ビジネスモデル最適化を強力サポート―

一般社団法人中小企業退職金制度支援協会

企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）の導入支援を行う一般社団法人中小企業退職金制度支援協会（本社福岡県福岡市、代表理事：花城正也、以下中退協）は一般社団法人ライトハウスDX支援協会（本社：東京都豊島区、理事長：石川浩司、以下ライトハウス）と業務提携しました。第一弾の企画として、「会計事務所がDXに取り組むべき本当の理由―業務効率化の先にある“提案力”強化」をテーマにオンラインセミナーを開催いたします。

連携の概要

詳細を見る :https://dc-chutaikyo.com/blog/447セミナー申込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yh61bEcTR4yDykxqd5Ipqg#/registration

中退協は、中小企業に対する企業型DCを活用した退職金制度および福利厚生制度構築コンサルティングなどを手がけており、 中小企業経営者・従業員の年金問題を解決するため、制度設計をはじめとする、導入実務支援、投資教育、各種サポートなどを行っています。

このたび、会計事務所のビジネスモデル最適化および会計事務所・顧問先DXサポートを手がけるライトハウスとの連携により、中小企業経営者の意思決定の支援を含め、弊社のサービスをさらに拡充してまいります。 企業の成長だけでなく、経営者と従業員一人ひとりの未来設計を双方のサービスで支援していくことで、 税理士・会計事務所が中小企業の全ての人に寄り添うパートナーとなることを目指してまいります。

オンラインセミナー概要

登壇者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/112801/table/15_1_9f3d57a8c1054536db1393c3b7f00247.jpg ]詳細を見る :https://dc-chutaikyo.com/blog/447セミナー申込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yh61bEcTR4yDykxqd5Ipqg#/registration一般社団法人ライトハウスDX支援協会理事長 石川 浩司

1990年より会計事務所系コンサル会社にて、中小企業や経営者向けの支援に従事。

2011年にはGoogleと「IT税理士ネットワーク」を設立し、Google Workspaceの世界初の会計事務所系代理店としてクラウド活用を推進。

以降、会計事務所および顧問先企業のDX支援や、高単価コンサル導入を多数サポート。

支援実績は1,000社超。 現在は、より実践的なDX推進を目的に設立したライトハウスDX支援協会の理事長として活動中。

株式会社アーリークロス 代表取締役中小企業退職金制度支援協会 代表理事花城 正也

大学院卒業後、福岡の会計事務所で営業責任者・取締役を経て、2017年に株式会社アーリークロスを設立。

中小企業の退職金・年金課題を背景に企業型確定拠出年金（DC）の導入支援を開始し、2024年にはDC導入実績で単月日本一を達成（※）。

著書『得する社長、損する社長』は累計2万部を超え、金融リテラシー向上の啓発にも力を入れている。

（※）SBIベネフィット・システムズ社内にて

一般社団法人中小企業退職金制度支援協会について

中小企業における確定拠出年金を中心とする退職金、年金制度の普及と金融教育を行い、国民一人一人が公的年金だけに頼らず、老後豊かな生活をおくるための資産形成と金融知識の向上に寄与することを目的に2021年に設立。

詳細を見る :https://dc-chutaikyo.com/blog/447セミナー申込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yh61bEcTR4yDykxqd5Ipqg#/registration

一般社団法人中小企業退職金制度支援協会について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/112801/table/15_2_b02321363d743964d0683fce4990230a.jpg ]

中小企業における確定拠出年金を中心とする退職金、年金制度の普及と金融教育を行い、国民一人一人が公的年金だけに頼らず、老後豊かな生活をおくるための資産形成と金融知識の向上に寄与することを目的に2021年に設立。

一般社団法人ライトハウスDX支援協会について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/112801/table/15_3_1613d938a1647d73f7fa523e60b05077.jpg ]

士業、中小企業向けクラウドサービスを活用したDXサポートや、これからの時代の新しい会計事務所のビジネスモデルの最適化をサポートしている。