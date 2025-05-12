元gaz 業務委託執行役員 吉村優一氏、株式会社GOROの「ノーコードStudio事業顧問」に就任

株式会社GORO

元gaz業務委託執行役員の吉村優一氏が、株式会社GORO(https://studio-goro.com/service/goro_studio?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes_yoshimura_studio&utm_id=cp1)のノーコードStudio事業顧問に就任しました。吉村氏は、ノーコードツール「Studio」(https://studio.design/ja)の黎明期から業界を牽引してきた実践者であり、gaz在籍時には150社以上のWeb制作支援に携わってきました。さらに、Cocoda!創業初期においてデザイナーとして参画していた経験も持ち、ノーコードに限らず幅広いプロダクト・組織に関わってきたバックグラウンドを有しています。

今回の参画により、GOROではStudioを活用したマーケティング支援やスピード検証型のWebサイト制作体制の強化、さらにはエンタープライズ対応の支援体制を一層加速してまいります。また、今後はStudioを中心としながらも、ノーコード／ローコード領域の進化も視野に入れ、より柔軟かつ拡張性の高い事業展開を推進してまいります。

吉村 優一（Yuuichi Yoshimura）｜ノーコードStudio事業顧問

ノーコードツール「Studio」の黎明期より利用を続け、現在はStudio Experts Proに加盟。Cocoda!創業初期にデザイナーとして参画したほか、株式会社gazの業務委託執行役員として150社以上のStudio制作支援に従事し、在籍時にgazはStudio Experts Platinumに認定された。現在はLAMP合同会社を運営し、ノーコード×クリエイティブ領域にて幅広く活動中。 (吉村氏のxアカウント(https://x.com/Yuichi_Y_JAPAN))

コメント：

クリエイターのエンパワーメントという想いを持ち、これまで活動してきました。GOROは、事業とクリエイティブの中間に位置しながら、実装力と成長志向を兼ね備えたチームです。Studio黎明期からの経験や、gazでの制作支援・組織づくりの知見を活かし、エンタープライズへの展開や人材育成を中心に、事業拡大に貢献できればと考えています。また今後は、Studioに加えてFramerやAIツールなどの領域も視野に入れながら、より柔軟な形でWeb制作の未来に向き合っていきたいと思います。

今後の取り組み方針

会社概要

・株式会社GORO(https://studio-goro.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes_yoshimura_studio&utm_id=cp1)

・〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK UP 201

・代表取締役：旭俊成 (Xアカウント(https://x.com/Toshinari_Asahi))

事業内容

・Webサイト制作支援(https://studio-goro.com/service/goro_studio?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes_yoshimura_studio&utm_id=cp1)

・クリエイティブ/マーケティング支援(https://studio-goro.com/service/creative?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes_yoshimura_studio&utm_id=cp1)

・UI／UXデザイン支援(https://studio-goro.com/service/uiux_design?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes_yoshimura_studio&utm_id=cp1)

お問い合わせ

・info@studio-goro.com

・お問い合わせページ(https://studio-goro.com/contact)