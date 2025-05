【内容公開】今すぐ使いたい旬なコスメ３点がフルサイズで手に入る。イマジネーション次第でサファリまでも行ける「Go Beyond」ボックスが好評発売中！

My Little Box Japan 株式会社公式HP:https://www.mylittlebox.jp

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」(マイリトルボックス)は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。2025年5月1日より発売中の5月ボックスは、家にいながら世界を旅することができることをヒントに「想像があなたを自由にする」そんなテーマをもとにした内容です。

5月ボックスのテーマは「Go Beyond」

夢は大きく、想像は無限大に。今いる場所より一歩先を見つめてみるだけで、あなたの世界は広がります。新しいコスメと、眩しい行き先を描いて「Go Beyond」。

テーマは「Go Beyond」3つのコスメとの新しい出会いMy Little Box 5月号お届けする内容

My Little Box Original.

・キャップ

・ブレスレット

・オリジナル小冊子

COSMETICS

・DUO ザ クレンジングバーム ホワイト

・milktouch オールデイロングアンドカールマスカラ ブラウン

・cresc. by ASTALIFT スムースフィット マルチシールド

もしくは クリーミークリアフォーム よりいずれか

販売に関する詳細

販売期間:2025年5月31日まで

定期便価格:3,580円(税込)毎号嬉しい送料無料!

発送開始日:2025年5月12日(予定)

*数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

*[発送について]定期便会員には2025年5月12日より発送を開始いたします。5月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。

■COSMETICS

季節の変わり目であり、外に出かける機会も増えていく5月には新鮮な「メイクアップ」を楽しみながら、「落とし」「守る」ケアも大切にするアイテムをお守りにして過ごしてみては。

デュオ ザ クレンジングバーム ホワイト

DUO

デュオ ザ クレンジングバーム ホワイト

リッチな美容成分と使い心地。落とすだけじゃないこだわりを追求したDUOのクレンジングバーム。ザ クレンジングバーム ホワイトは厳選されたクレイが蓄積くすみを吸着し洗い流してくれるスキンケアアイテム。使うたび、透明感あふれる調子の良い肌へ。

オールデイロングアンドカールマスカラ

milktouch

オールデイロングアンドカールマスカラ ブラウン

ファイバーが薄くフィットし、自まつ毛のようにナチュラルでパーフェクトなCカールを作り出します。ブラウンカラーで優しく、あまい雰囲気のある目元に。

左:クリーミークリアフォーム 右:スムースフィット マルチシールド

cresc. by ASTALIFT

クリーミークリアフォーム もしくは スムースフィット マルチシールド よりいずれか

肌が敏感なときにも使える、こだわり処方が特徴のスキンケアブランド「cresc. by ASTALIFT」。アイテムのひとつひとつがさまざまな乾燥・敏感肌の原因にアプローチして一緒に「ここちいい肌」を目指してくれます。

■My Little Box Original.

陽気な天気に思わず外に出かけたくなる5月は、ファッションにもさり気なくユニークなアイテムをプラス。いつもは行かない場所にも足をのばして。

キャップ(フロント):カーキカラーのシンプルなキャップキャップ(バック):刺繍とレオパート柄ブレスレット:ゴールドxパール

キャップ:シンプルなカーキカラーもベルト部分のレオパード柄が引き立つハイセンスなデザイン。バックに刺繍された「WILD POEM」というワードに冒険心が刺激されます。

ブレスレット:ゴールドとパールを組み合わせたブレスレットはどんなファッションにも合わせやすく、手元にトレンド感を出してくれます。お手持ちのブレスレットや時計と重ねて。

担当コメント・今後の展開について

ボックスの中でキャップをお届けすることは、わたしたちにとって新たな挑戦でした。じつは数年前から考えていた構想でしたが、予算や技術の兼ね合いで、なかなか実現できていなかったプロジェクトなので、今回皆さまにお届けできることがとても楽しみです。「まずは想像してみること」「まずは夢をもつこと」からすべては始まる、そんな経験を身をもって感じることができた、とパリのチームと話しています。新たな一歩を踏み出せなくて悩んでいるときに、そっと後押しするような、そんなボックスになれたら嬉しいです。さらに、OZmallのビューティーサロン予約(https://www.ozmall.co.jp/)で使える2千円分のクーポンも、5月号ご購入者にプレゼントしているので、GW明けでお疲れ気味の自分へのご褒美としてぜひお使いください!

夏の特大号「Summer Sensation」

次号の「夏の特大号」は、昨年9月に日本上陸を果たした、Rituals(リチュアルズ)とのコラボレーションボックスです。思わず胸がアツくなり、夏がやってくるのが待ちきれなくなる、そんな充実したラインナップをお届けします。夏とリチュアルズに恋をする、そんな「夏の特大号」は6月より販売開始予定です。どうぞお楽しみにしていてください。(PR 井上)

My Little Box (マイリトルボックス)とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのご褒美ボックス

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計230万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。主要都市に住む女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

