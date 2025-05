【新商品】トムとジェリー85周年を記念し『トムとジェリー 日付印＆スタンプパッド』『トムとジェリー85周年記念 フレーム切手』の一般販売を開始いたします

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:市川 隆史)は、『トムとジェリー日付印&スタンプパッド』を2025年5月12日(月)から「フタバオンラインショップ」「郵便局のネットショップ」および全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。また、「トムとジェリー展」会場先行販売の『トムとジェリー85周年記念 フレーム切手』が「郵便局のネットショップ」にて一般販売を開始いたします。

2025年は「トムとジェリー」キャラクター誕生85周年!

大人気キャラクター「トムとジェリー」が日付印とスタンプパッドになって登場。

記念のプレゼントやコレクションアイテムとしても魅力的!使うだけでなく、並べて飾るのも楽しいデザインです。

パッケージの箱付きで、実用性と遊び心を兼ね備えた新アイテムが、日常のスケジュール管理や手帳ライフをより楽しく彩ります。

【商品の概要】トムとジェリー 日付印

●本体サイズ:約W29×H127×D27mm

●印面サイズ:約W24×H24mm以内

●商品価格(消費税込み):各4,980円

日付印にはオリジナルパッケージ付き

「トムとジェリー」のかわいい姿がデザインされた日付印です。

パッケージと合わせて、オフィス・学校・家庭などさまざまなシーンで活躍します。

日付印とは本体横のダイヤルでお好きな日付を設定できるスタンプです。

日付を空欄にして手帳やメモ、ノートに押すことでデコレーションとしてもメッセージを書いて楽しむこともできます。

トムとジェリー スタンプパッド

●本体サイズ:約W111×H78×D16mm

●印面サイズ:約W90×H55mm

●商品価格(消費税込み):各1,650円



スタンプパッドはフタの上部に、それぞれのインク色でイラストが印刷された、サンビー製のスタンプパッドです。日付印とセットで使用すればさらに楽しさが広がります。

中のインキのカラーバリエーションは、黒・藍の2色からお選びいただけます。

アニバーサリーイヤーを記念した「トムとジェリー85周年記念 フレーム切手セット」が登場!

トムとジェリーに登場するキャラクターたちのかわいさがつまったデザインです。

「トムとジェリー展」会場のみの販売から、この度「郵便局のネットショップ」での一般販売が開始となります。

ウォールステッカー付き!

フレーム切手セットの中には3種類の「ウォールステッカー」がセットされています!

お部屋の中でトムとジェリーが駆け回るシーンが再現いただけます。

記念のコレクションとしても、インテリアとしても飾ってお使いいただけます。

【商品の概要】トムとジェリー85周年記念 フレーム切手

●商品サイズ:W210×H297mm

●素材:本体・切手・台紙 / 紙

ウォールステッカー / 塩化ビニル(塩化ビニルフィルム PV80)

●内容:110円切手×5枚(1シート) / ウォールステッカー(B5サイズ)×3シート

●商品価格(消費税込み):5,500円

表面デザイン ※切手シートが入っています中面デザイン ※ウォールステッカーが入っています切手シートデザインウォールステッカーAウォールステッカーBウォールステッカーC

※本商品は、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社カミオジャパンの契約により、フタバ株式会社が製造・販売したものです

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です

■発売元:株式会社 カミオジャパン

■製造元:フタバ株式会社

【販売場所】

●「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20250512-01/

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/



●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●「郵便局のネットショップ」:2025年5月12日(月)

※「郵便局のネットショップ」では、同日午前0時15分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。



●フタバオンラインショップ:2025年5月12日(月)

●全国の取扱い販売店:2025年5月下旬~随時販売開始

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s25)

■フタバ株式会社概要



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役 市川 隆史

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋(ポチ袋)の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ(ギフト)の開発

大切な思い出を形にするフォトブック(写真整理アプリ)の提供

【WEB サイト】

企業 HP:http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷:https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP:https://rokkaku-futaba.jp/

フタバオンラインショップ:https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter):https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram:https://www.instagram.com/rokkaku_official/

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話:052-882-1671

受付時間:10:00~17:00(土日祝・年末年始・夏期休業を除く)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)