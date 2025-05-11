【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科博士前期課程 募集説明会〔5/25,日 13:30～15:30 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 5月 11日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院社会文化科学研究科では、2025年5月25日（日）13:30～15:30に「博士前期課程募集説明会」を、本学津島キャンパス文化科学系総合研究棟2階共同研究室で開催します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2025年 5月 25日（日） 13:30～15:30（予定）



【場 所】

岡山大学津島キャンパス 文化科学系総合研究棟2階 共同研究室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）

【内 容】

大学生や社会人を問わず、社会文化科学研究科への入学を考えられている方を対象とした説明会です。

教育内容や進路、入試内容についての説明、在学生の体験談や個別相談会を予定しています。お気軽にご参加ください。

案内図、説明会詳細については、下記の社会文化科学研究科ホームページを参照してください

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/admission/nyushi_setumeikai-2/



【対象者】

社会文化科学研究科博士前期課程（修士）への入学を考えている方



【お申込み方法】

予約の必要はありません。当日、会場へお越しください。

車でお越しの方は、会場で駐車券をお渡ししますので、岡山大学内の駐車場へ停めてください。

◆参 考

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学文学部

https://www.let.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学法学部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/

・岡山大学経済学部

https://www.e.okayama-u.ac.jp/

岡山大学大学院社会文化科学研究科が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院社会文化科学研究科教務学生担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7357

E-mail：ggg7372◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3603.html

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html