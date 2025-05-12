株式会社システムリサーチ

あるるモールで見つける全国の隠れた名物

九州ってこんな名物も・・・？”知らなかった九州”に出会える特集を公開中！

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、連載企画「あるるで見つける全国の隠れ名物」の最新記事として、「九州編」を、2025年5月13日(火)より公開しています。

あるるで見つける全国の隠れた名物 九州編(https://alulu.com/article/local-sp_kyushu/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=local_kyushu)

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◆「明太子」や「カステラ」だけじゃない。九州の“まだ知らない名物”へ

「福岡といえば明太子」「長崎といえばカステラ」

そんな“定番”を思い浮かべたあなたにこそ、のぞいてほしい今回の特集。

まだまだ、知る人ぞ知る“ちょっと意外な名物”が隠れているんです。

そんな九州各地息づく魅力あふれる”隠れ名物”と共に

それらを活かして生まれた、あるるで出会える職人のこだわりが光るアイテムもご紹介します。

誰もが思い浮かべる定番グルメも魅力的ですが、九州地方に根付く隠れた名物にも、きっと心惹かれるはずです。

思わず誰かに話したくなるような、そんな逸品との出会いが待っています。

あるるで見つける全国の隠れた名物 九州編(https://alulu.com/article/local-sp_kyushu/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=local_kyushu)

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【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=local_kyushu)

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■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=local_kyushu)

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【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/