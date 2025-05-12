「MIND ROCK AWARD 2025」オープニングライブ開催決定！
横須賀市
1.「MIND ROCK AWARD オープニングライブ」開催概要
- 日時
令和７年６月１日（日曜日） 開場：15時00分 開演：15時30分
- 会場
Younger Than Yesterday（横須賀市大滝町2-17 エルスビル４F）
- 料金
無料（※予約不要）
- 出演
2.「MIND ROCK AWARD」とは
神奈川県横須賀市（市長：上地克明）では、40歳以上のメンバーを含むバンド・アーティストを対象としたコンテストとしては国内最大規模を誇る「MIND ROCK AWARD 2025」を今年も開催します。
また、その幕開けとなるオープニングライブを、６月１日（日曜日）に開催します！
今回のライブでは、昨年の最終審査出場者の中から、グランプリ受賞バンドをはじめとした、４組の個性派バンドが出演します。
いつまでも好きなことを続ける情熱や新しいことにチャレンジする精神に満ちた「マインド・ロック」が感じられるバンドのパフォーマンスをぜひご覧ください。
1.「MIND ROCK AWARD オープニングライブ」開催概要
- 日時
令和７年６月１日（日曜日） 開場：15時00分 開演：15時30分
- 会場
Younger Than Yesterday（横須賀市大滝町2-17 エルスビル４F）
- 料金
無料（※予約不要）
- 出演
・シゲオリアン流星群（MIND ROCK AWARD 2024 グランプリ）
・ISAMIKAWAMURA（Younger Than Yesterday賞）
・極楽ドルチェ（横須賀市長賞）
・そうざんす！（Terry Bozzio賞）
2.「MIND ROCK AWARD」とは
「MIND ROCK AWARD」は、40歳以上のメンバーを１名以上含むバンド、もしくは40歳以上のソロアーティストを対象とした、プロ・アマチュアや音楽ジャンルを問わず参加可能なコンテストです。
本イベントは、2023年からスタートし、過去２回の開催では、全国各地から200組を超えるバンド・アーティストの応募があり、同様の企画としては国内最大級の規模を誇ります。
「MIND ROCK AWARD 2025」についての詳細は、６月１日の「MIND ROCK AWARD 2025 オープニングライブ」後に発表いたします。