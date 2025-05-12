株式会社ニーズウェル

当社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 船津 浩三）は、2025年5月31日（土）、ログミー株式会社（本社：東京都港区）提供のログミーファイナンスが主催する個人投資家向けIRセミナーへ参加いたします。皆様のご視聴を心からお待ちしております。

1．IRセミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/344_1_ad8c6b60ec827bd036b5ed8ab0610faa.jpg ]視聴予約、事前質問はこちら :https://finance.logmi.jp/ir_live/712

※後日、書き起こし全文をログミーファイナンス及び当社のウェブサイトに掲載いたします。

また、アーカイブ動画をログミーファイナンス公式YouTubeチャンネルよりご視聴いただけます。

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役会長兼社長 船津 浩三

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com