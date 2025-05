【速報】『SMTOWN LIVE 2025 in L.A.』　6/29(日) KNTVで日本独占放送！

株式会社ストリームメディアコーポレーション

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、日本時間の5月12日(月)に開催された「SMTOWN LIVE 2025 in L.A.」を日本独占放送することを決定いたしました。

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

5月12日(月)(※JST)にロサンゼルスのディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークで開催された「SMTOWN LIVE 2025 in L.A.」を、KNTVで日本独占放送いたします!SMエンターテインメント創立30周年を記念したライブツアーは、ソウル、メキシコシティーと続き、ロサンゼルスで3か所目。豪華なセットリスト、迫力満点のパフォーマンス、アーティストたちによる名曲メドレーなど、30周年にふさわしい華やかなライブに是非、ご期待ください。

「SMTOWN LIVE 2025 in L.A.」を見られるのは、KNTVだけ!KNTVで、ロサンゼルス公演をお楽しみに。

※JST(日本標準時)

■<日本独占放送>『SMTOWN LIVE 2025 in L.A.』

6月29日(日) 午後4:00~

出演:東方神起、SUPER JUNIOR、KEY&MINHO of SHINee、SUHO&CHANYEOL&KAI of EXO、Red Velvet、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、nævis、Hearts2Hearts、SMTR25

※日本語字幕付き

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/