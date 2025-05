大型ゲームイベントに今年も出展決定！『日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit ×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーパー野田ゲーMAKER』開催決定

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:ジャン・ホンフイ、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、2025年7月18日(金)から7月20日(日)にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit the 13th Summer of Yokai」とのコラボレーションイベント、『日本最大級インディーゲームの祭典!BitSummit×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーバー野田ゲーMAKER』を2025年5月17日(土)から5月31日(土)まで開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー(ライブ配信者)が配信しています。なかでも、近年はVライバー(バーチャルの姿で配信するライバー)ジャンルにも注力しており、2018年よりスタートしたVライバー事業は今年で7周年を迎えます。これまでもVライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

「BitSummit」は、“国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく”というスローガンの下に2013年にスタートした国内最大級のインディーゲームの祭典です。今年で13回目を迎える今回のテーマは、「妖怪たちの夏祭り」。2024年に実施した「BitSummit Drift」の来場者数は、過去最大となる3万8千人を超える人気を博しており、今年もさらなる盛り上がりが期待されます。また、「17LIVE」では、昨年5月にも「BitSummit」における17LIVEブースへの出演をかけたアプリ内イベントを実施しており、参加したライバーの方から好評を博したことから、このたび2年連続となるイベント実施に至りました。さらに今回は、近年ゲームクリエイターとしても注目を集める大人気お笑いタレントの「野田クリスタル」さんが総監督を務める『野田ゲー』シリーズとの初の取り組みとして、イチナナVライバーが「スーパー野田ゲーMAKER」のゲームキャラクターとして出演ができるプライズも用意しています。

『日本最大級インディーゲームの祭典!BitSummit ×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーパー野田ゲーMAKER』は、「17LIVE」で活躍中のVライバーで、イベント終了までに認証Vライバーの登録がお済みの方であれば誰でも参加が可能です。上位に入賞した15名のライバーは『BitSummit×17LIVE PRアンバサダー』として「BitSummit the 13th Summer of Yokai」会場でのコラボブースならびに「BitSummit公式配信」への出演権や17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』に出演する権利を獲得します。また、上位5名のライバーには自身の姿で「スーパー野田ゲーMAKER」のゲームキャラクターとして出演できる権利や「BitSummit」オリジナルステッカーへの掲載権なども贈呈されます。

「スーパー野田ゲーMAKER」とのコラボレーションを加え、前回からさらにパワーアップした本イベントおよび7月に開催される「BitSummit the 13th Summer of Yokai」の17LIVEブースにも、ご注目ください。

『日本最大級インディーゲームの祭典!BitSummit ×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーパー野田ゲーMAKER』の概要は、以下の通りです。

■開催期間: 2025年5月17日(土)15:00 ~ 5月31日(土)23:59

■参加条件:

・「17LIVE」で活動中のVライバーの方で、イベント終了時点で認証登録しているVライバー

※リージョンは日本に限ります

・個人アカウントで配信している方

※グループアカウントの場合でもお一人の掲載となります

■主なプライズ(賞品):

・BitSummit×17LIVE PRアンバサダーとして、17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』への出演権

・「BitSummit」ブース内の「Vライバーとおしゃべりコーナー」出演権

・「BitSummit 公式配信」登壇 / 出演権

【総合ランキングで1~5位の方】

・「BitSummit」オリジナルステッカー掲載権

・「スーパー野田ゲーMAKER」ゲームキャラ出演権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■「スーパー野田ゲーMAKER」とは

野田クリスタルが総監督を務める『野田ゲー』シリーズ第3弾。世界初の野田ゲー生成システム「野田AI」を活用し、会話や質問に答えるだけで簡単にゲームをつくることができます。さらに自作したゲームをオンラインで公開し、他のプレイヤーが遊んだりカスタマイズして二次創作として楽しむことも可能です。野田ゲーを一瞬でつくって、無限に遊べる。子どもからお年寄りまで、楽しんでいただけるゲームです。

■「野田クリスタル」について

1986年生まれ、吉本興業所属、マヂカルラブリーのボケ担当。コンビとして『M-1グランプリ2020』優勝、「ヒルナンデス!」(日本テレビ)、「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」(ニッポン放送)などテレビ・ラジオなどで活動する一方、『R-1ぐらんぷり2020』で自作ゲームをプレイするネタで優勝したことをきっかけに「野田ゲー」の制作でも話題となり、Nintendo Switchから「スーパー野田ゲーPARTY」・「スーパー野田ゲーWORLD」を発売し、延べ16万本以上を売り上げている。第3弾となる「スーパー野田ゲーMAKER」が発売中。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw