主従逆転おさんぽ「ゆりあ」が再販決定！本日 5月12日(月)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、主従逆転おさんぽ ゆりあ 1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの再販を決定いたしました。本日 5月12日(月)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
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主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/659
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F89RM497
主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/658
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F89R4FCJ
予約受付期間：2025年5月12日(月)16：00～2025年7月29日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア・主従逆転おさんぽ「ゆりあ」を再販決定です！
ペットな少女ゆりあとご主人様ならぬご主犬様のおさんぽ風景を立体化いたしました。
コートに隠した細身のボディは、少女らしい柔らかさと華奢さを繊細に表現。
鋭い目つきと威厳ある立ち姿が凛々しいご主犬様のディテールも見逃せません。
主従逆転の世界観をあなたのお手元でご堪能ください。
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/4スケール 全高サイズ 約332mm
小売価格 ：\32,800(税込\36,080)
商品名 ：主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約233mm
小売価格 ：\19,800(税込\21,780)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2025年5月12日(月)16：00解禁
予約締切 ：2025年7月29日(火)23：59締切
発売月 ：2025年12月末発売予定
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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/659
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F89RM497
主従逆転おさんぽ ゆりあ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/658
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F89R4FCJ
予約受付期間：2025年5月12日(月)16：00～2025年7月29日(火)23：59
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461139
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461092
商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。
お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact
関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)