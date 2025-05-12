LuckyFes’25ステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」、最終選考会は6月15日にclub SONIC mitoで開催

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、TuneCore JapanとコラボしLuckyFes'25の出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」を実施、その最終選考会の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

最終選考に進出するのは1,328組もの応募の中から、音源審査と動画審査を通過した8組です。最終選考会は6月15日（日）に水戸のclub SONIC mitoにて有観客で実施します。審査員5名と観客の評価の高かった最大3名が、8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催するLuckyFes'25のステージに出演します。また、副賞として10万円も進呈します。

ぜひ最終選考会で繰り広げられる熱いバトルに参加し、LuckyFes’25出演アーティスト誕生の瞬間に立ち合いましょう！

<<最終選考8組>>

岸本ゆめの／THENEWLEVEL／JUGEM／STAP Sigh Boys／Destiny Hope Tiara／night roomers／浜野はるき／福島清香 (50音順)

<<開催概要>>

【開催日】 2025年6月15日（日） 開場13:15・開演14:00 ・終演19:00予定

【場所】club SONIC mito

【チケット料金】

前売り 2,000円（税込）＋ワンドリンク

当日券 2,500円（税込）＋ワンドリンク

【購入ページ】https://tiget.net/events/399900

※5月26日（月）10:00販売開始予定

【観客定員】 150名

※チケット1枚につき投票券を1枚配布

※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）

チケット概要

（1日券） 大人：13,500円、中高生6,750円

（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円

（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。

*すべて税込価格

◇第三次先行（抽選販売）

受付期間： 4/23（水）12:00～5/13（火）23:59

当落発表日：5/17（土）15:00

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラス https://eplus.jp/luckyfes2025/

楽天チケット https://r-t.jp/luckyfes2025

Favpark https://ssw.web.docomo.ne.jp/favpark/luckyfes2025/

■海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2025

イープラス https://eplus.tickets/luckyfes2025/

KKday https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite)

<<ふるさと納税>>

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'25のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/9 1日券】LuckyFes'25 チケット https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671

【8/10 1日券】LuckyFes'25 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690

【8/11 1日券】LuckyFes'25 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695

【個人協賛(8/9入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700

【個人協賛(8/10入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701

【個人協賛(8/11入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'25「駐車券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場 ※今年は「南駐車場」の販売はありません

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,000円- 第1駐車場／ 2,500円- 第2駐車場／ 2,500円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,000円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／1,500円

【LuckyFes’25「テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／2,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,000円- フォレストテントエリア（イースト）／2,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円

【LuckyFes’25「駐車券＋テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可）／5,000円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ）／4,000円- フォレストテント(イースト)付駐車券【西駐車場】／5,000円- グリーンテント(ウエスト)付駐車券【西駐車場】／4,000円

■駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/

アクセスバスツアー概要

【「東京駅・新宿駅・池袋駅」発着会場直行バス】お申込み期限：7/25（金）まで

募集サイト： https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f



【「TXつくば駅」発着会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/

【「茨城空港」発会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで ※往路片道のみ販売

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/

LuckyFes’25 （https://luckyfes.com/）

LuckyFM茨城放送は8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の日程でLuckyFes’25を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PDC-Di9x1rU ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com