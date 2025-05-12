雷光炎舞かぐづち【伊東の海を舞台に、“火の演出”が出現、手づくりの祭典】USAMIフェス

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株式会社かぐづち

今年もUSAMIフェスに、“かぐづち-KAGUZUCHI-”が出演決定！



2025年05月18日、静岡県伊東市宇佐美で開催される「USAMIフェス」に


「かぐづち-KAGUZUCHI-」が出演いたします。



地元の景色を舞台に、“火の演出”が出現

海辺の夕景とともに繰り広げられるUsamiフェスのクライマックスに、


ファイヤーパフォーマンスとライティングパフォーマンスを融合させた特別ステージを披露。


炎と光が舞い、音楽と融合する約30分間のスペシャルショーが、


地元の海岸を幻想的に彩ります。


※入場無料、一般開放イベントです。



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ox4XMQ_nSbM ]



静岡県伊東市の宇佐美海水浴場に隣接する留田浜辺公園を舞台に、


毎年多くの人が訪れる地域密着型イベント「UsaMIフェス」が、2025年も開催されます。


地元住民と来場者が一体となって楽しめるこのフェスティバルは、


飲食・クラフト・ステージパフォーマンス・体験型コンテンツなど多彩なプログラムが満載です。











イベントの見どころ

地元グルメ＆クラフト市


約40店舗の飲食ブースが並び、地元食材を活かした料理やスイーツを提供。


クラフトエリアでは、オリジナル商品やワークショップを展開し、


来場者は手作りの魅力を体感できます。



多彩なステージパフォーマンス


地元のよさこいチーム、フラダンス、タヒチアンダンス、


ヒップホップなど、地域のパフォーマーたちがステージを彩ります。


また、餅まきや菓子まきといった参加型イベントも実施され、来場者との交流を深めます。



フィナーレを飾るファイヤーダンス＆花火


イベントの締めくくりには、迫力満点のファイヤーダンスと花火の打ち上げが行われ、


夜空を華やかに彩ります。



芝生広場でのボッチャ体験


芝生広場では、年齢や障がいの有無に関係なく楽しめるボッチャの体験会を開催。


誰もが気軽に参加できるスポーツを通じて、交流の輪を広げます。



「Usamiフェス」とは

「UsaMIフェス」は、地元住民が中心となって企画・運営する手づくりのイベントです。


地域の魅力を再発見し、訪れる人々と共有することを目的としています。


海辺の自然と地域文化が融合した、心温まるフェスティバルです。







★USAMIフェス2025★


日時　2025年05月18日(日)


時間　11:00～20:00（イベント開催時間）


　　　「かぐづち-KAGUZUCHI-」の出演は19時00分～30分間予定


会場　宇佐美留田浜辺公園


　　　〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美２５２


アクセス　JR伊東線「宇佐美駅」より徒歩約10分


主催・お問い合わせ　Usamiフェス実行委員会（TEL：0557-47-3218）



web　http://usamifes.com/


Facebook https://www.facebook.com/usaminoumi/


Twitter https://twitter.com/Usamifestival



雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは



火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに


昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。



LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた


独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、


様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。



火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、


屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、


スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。



その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは


STAR ISLANDをはじめとする大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で


“空間演出の核”として高い評価を獲得している。



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]



主な出演実績（一部抜粋）

・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2024／Saudi Arabia／Singapore）


・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）


・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）


・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）


・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）


・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）


・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）


・象印 TVCM「炎舞炊き」


・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）


・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）


・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）


・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー



関係者・メディアの皆さまへ

取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。



株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」


担当：イズミ


Tel：090-6548-6189


Mail：info@kaguzuchi.com


Web：https://kaguzuchi.com


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