雷光炎舞かぐづち【伊東の海を舞台に、“火の演出”が出現、手づくりの祭典】USAMIフェス
今年もUSAMIフェスに、“かぐづち-KAGUZUCHI-”が出演決定！
2025年05月18日、静岡県伊東市宇佐美で開催される「USAMIフェス」に
「かぐづち-KAGUZUCHI-」が出演いたします。
地元の景色を舞台に、“火の演出”が出現
海辺の夕景とともに繰り広げられるUsamiフェスのクライマックスに、
ファイヤーパフォーマンスとライティングパフォーマンスを融合させた特別ステージを披露。
炎と光が舞い、音楽と融合する約30分間のスペシャルショーが、
地元の海岸を幻想的に彩ります。
※入場無料、一般開放イベントです。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ox4XMQ_nSbM ]
静岡県伊東市の宇佐美海水浴場に隣接する留田浜辺公園を舞台に、
毎年多くの人が訪れる地域密着型イベント「UsaMIフェス」が、2025年も開催されます。
地元住民と来場者が一体となって楽しめるこのフェスティバルは、
飲食・クラフト・ステージパフォーマンス・体験型コンテンツなど多彩なプログラムが満載です。
イベントの見どころ
地元グルメ＆クラフト市
約40店舗の飲食ブースが並び、地元食材を活かした料理やスイーツを提供。
クラフトエリアでは、オリジナル商品やワークショップを展開し、
来場者は手作りの魅力を体感できます。
多彩なステージパフォーマンス
地元のよさこいチーム、フラダンス、タヒチアンダンス、
ヒップホップなど、地域のパフォーマーたちがステージを彩ります。
また、餅まきや菓子まきといった参加型イベントも実施され、来場者との交流を深めます。
フィナーレを飾るファイヤーダンス＆花火
イベントの締めくくりには、迫力満点のファイヤーダンスと花火の打ち上げが行われ、
夜空を華やかに彩ります。
芝生広場でのボッチャ体験
芝生広場では、年齢や障がいの有無に関係なく楽しめるボッチャの体験会を開催。
誰もが気軽に参加できるスポーツを通じて、交流の輪を広げます。
「Usamiフェス」とは
「UsaMIフェス」は、地元住民が中心となって企画・運営する手づくりのイベントです。
地域の魅力を再発見し、訪れる人々と共有することを目的としています。
海辺の自然と地域文化が融合した、心温まるフェスティバルです。
★USAMIフェス2025★
日時 2025年05月18日(日)
時間 11:00～20:00（イベント開催時間）
「かぐづち-KAGUZUCHI-」の出演は19時00分～30分間予定
会場 宇佐美留田浜辺公園
〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美２５２
アクセス JR伊東線「宇佐美駅」より徒歩約10分
主催・お問い合わせ Usamiフェス実行委員会（TEL：0557-47-3218）
web http://usamifes.com/
Facebook https://www.facebook.com/usaminoumi/
Twitter https://twitter.com/Usamifestival
雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは
火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに
昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。
LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた
独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、
様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。
火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、
屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、
スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。
その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは
STAR ISLANDをはじめとする大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で
“空間演出の核”として高い評価を獲得している。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]
主な出演実績（一部抜粋）
・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2024／Saudi Arabia／Singapore）
・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）
・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）
・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）
・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）
・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）
・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）
・象印 TVCM「炎舞炊き」
・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）
・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）
・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）
・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー
関係者・メディアの皆さまへ
取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。
株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」
担当：イズミ
Tel：090-6548-6189
Mail：info@kaguzuchi.com
Web：https://kaguzuchi.com
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