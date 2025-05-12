ガラス材料の物性向上や構造解析の取り組みや,活用に向けた展望を特集！「ガラス材料の開発と活用」！月刊機能材料2025年5月号が発売！

株式会社シーエムシー出版

化学・エレクトロニクスなどの技術・市場動向レポート発行を行う、株式会社シーエムシー出版は、雑誌『月刊機能材料2025年5月号』を5月7日に発売しました。今回の特集「ガラス材料の開発と活用」では、ガラス強靭化のためのナノ構造設計、易物理強化ガラスの組成設計技術などを5つの特集テーマを取り上げております。

紙媒体の「雑誌版」は税込4,950円（本体価格4,500円＋税）で、当社ECサイト及び全国の書店でご注文を受け付けております。また同時に「電子版」も、電子書籍販売サイト「CMCeBook」にて税込4,620円（本体価格4,200円＋税）で販売します。

目次などの詳細については以下をご覧ください。

書誌情報

商品詳細はこちら :https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115905&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=M2505

■発行日：2025年4月7日

■体裁：B5判、フルカラー

■ISSNコード：（雑誌版）0286-4835

■価格(税込)：（雑誌版）4,950円／（電子版） 4,620円

執筆者

篠崎健二 (国研)産業技術総合研究所

小野円佳 東北大学

加藤保真 AGC(株)

伊藤節郎 AGC(株)

梶原浩一 東京都立大学

藤野茂 九州大学

田中愛夢 九州大学

小野寺陽平 (国研)物質・材料研究機構

滝本康幸 AGC(株)

土屋博之 AGC(株)

李清 AGC(株)

田尻寛男 (公財)高輝度光科学研究センター

伊奈稔哲 (公財)高輝度光科学研究センター

小原真司 (国研)物質・材料研究機構

玉作賢治 (国研)理化学研究所

金子正治 (株)SPD研究所

太田俊一 (株)SPD研究所

Piyankarage,Viraj Vishwakantha Jayaweera (株)SPD研究所

目次

【特集】ガラス材料の開発と活用

・ガラス強靭化のためのナノ構造設計

・易物理強化ガラスの組成設計技術―配置エントロピーを利用した新しい組成設計―

・親水・熱硬化耐性深紫外透明低融点ガラスの合成と物性

・光造形法による多様な形状を有する透明シリカガラス焼結体の作製

・X線マルチスケール構造解析によるアルミノケイ酸塩ガラスにおけるZrO2結晶核形成初期過程の観察

[Material Report-R&Dー]

・X線の空間変調器の開発

・間欠式スプレー熱分解製膜法(i-SPD)とその大面積フッ素ドープ酸化スズ(FTO)製造への応用

[Market Data]

・レアアース工業の市場動向

[Material Profile]

・酢酸セルロース

・フェノール

[連載企画]

・大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」MOBIO の取り組み【第1回】