昨年末、ZEROTOKYOでREMO-CONの30周年を祝う記念パーティーを開催したTHGS（TOKYO HARD GROOVE SESSION）のスピンオフ企画「SGHT」開催決定！
昨年末、ZEROTOKYOでREMO-CONの30周年を祝う記念パーティーを開催したTHGS
（TOKYO HARD GROOVE SESSION）。
その熱狂から半年.......
皆様からの熱いリクエストに応え、スピンオフ企画として再びZEROTOKYOに帰還！
その名も――
「SUPER-GROOVE HYPER-TENSION」、略してSGHT！
極上のグルーヴと、極限のテンションで――
“みんなの好き”を、全開で突き詰めよう！
EVENT INFO
2025.5.30(金) THGS presents SGHT SUPER-GROOVE HYPER-TENSION
@ZEROTOKYO
OPEN/START 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/thgs-presents-sght0530/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）
SUPER EARLY FASTPASS：\2,000-（優先入場・入場料金含む）※規定枚数終了次第終了
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/thgs-presents-sght0530
【第一弾出演者/Line Up】〈HARD GROOVE〉
REMO-CON / DJ Shimamura / Ryu☆ / YUC'e / Yuta Imai / TAG / Hommarju / おもしろ三国志 / NATSUMI / Morphonics
他
ARTIST INFO
REMO-CON
レーベル「rtrax」を主宰し、"Flowered EP"は、世界最大のダンスミュージック配信サイトであるBeatport総合リリースチャートにて２位にランクイン。"Beyond The Harder Styles mixed by Remo-con"はiTunesアルバムダンスチャート１位を記録。System Fなどの海外勢から浜崎あゆみ、AAAなど国内勢まで多くのアーティストの楽曲アレンジやリミックス、音楽ゲーム”beatmania”シリーズにも多くの楽曲を提供している。
DJとしては、日本各地は勿論、イギリス、アメリカ、オーストラリアなど世界各国にてプレイし、オランダの大型フェス"Dance Valley”や、国内の”サマーソニック”にも出演。自身がレギュラーを務めるラジオプログラム（FMヨコハマ ”Prime Time”, block fm ”Remote Control”）も好評を博している。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yNTRMScrg-4 ]
agefarre 2023 (Full Set Movie)
DJ Shimamura
HARDCORE RAVEアーティスト/DJ。
2001年よりレーベル『DYNASTY RECORDS』を立ち上げ、2015年にはBlock FMにて『RAVE-A-RIDE』をスタートさせるなど、シーンの牽引役を果たしている。
m-flo、London Elektricity、Deco*27、NIRGILIS、GRANRODEOなどのリミックスで国内外より大きな評価を得ており、
人気ゲーム『beatmania IIDX』シリーズへの楽曲提供も行っている。
DJではサンフランシスコ、ロンドン、上海、トロント、国内では新木場ageHa、渋谷clubasia、秋葉原MOGRAを中心に全国のパーティーに出演。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZWGfsmpq6yA ]
Ado - 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) [DJ Shimamura Bootleg Remix]
Ryu☆
コナミの音楽ゲーム「beatmania IIDX」でのデビュー以来、BEMANIシリーズにおいて、各機種への楽曲提供の他、BEMANIレーベル「beatnation」の一員として絶大な人気を得ているクリエイター。
週刊少年マガジン「FAIRY TAIL」アニメ第9期OP、第11期ED、まんがタイムきらら「ゆゆ式」アニメEDなどに、Starving Trancerとのプロデューサーズユニット「Another Infinity」名義で多数の楽曲を提供。この他にもScatman JohnやCASCADA、GACKT、predia、でんぱ組.inc、DJ ドアラなどへの楽曲提供や、自身のライブ、PV制作など次世代のエンターテインメントクリエイターとして活動の幅を広げている。
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ku_ZutKG9wM ]
Ryu☆ - Sakura Reflection「ＬＯＮＧ」
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