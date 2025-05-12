【5/22,23無料カンファレンス】AI時代のBtoB Sales/Marketingに、当社取締役CMO 石田哲也が参加します。
デジタルマーケティング事業を支援する、株式会社ニュートラルワークス（本社：神奈川県藤沢市 代表取締役：三木五月、以下 ニュートラルワークス）は、株式会社シャコウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：太田翔葵、以下「シャコウ」）主催のカンファレンスに参加いたします。
お申し込みURL：https://shakou-inc.co.jp/20250522-23_conference/?company=n-works(https://shakou-inc.co.jp/20250522-23_conference/?company=n-works)
■カンファレンス概要
現状から一歩先に進み、業務生産性を飛躍的に高める2日間
──AI・データとどう向き合うか？
この問いに、いま企業が本気で向き合う時が来ています。
本カンファレンスでは、実務に根差したAI活用のヒントを提供します。
■ニュートラルワークス参加テーマ
AIと人の共創による「顧客解像度」向上方法
対談企業：株式会社WACUL
■詳細内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/41566/table/159_1_8810e1226581be372ca63f00f5f68557.jpg ]
■ニュートラルワークス登壇者
株式会社ニュートラルワークス
取締役CMO
石田 哲也
株式会社ニュートラルワークス 取締役CMO。1984年生まれ。高校卒業後にISD株式会社を起業。その後、株式会社オプトでWebマーケティングを学び、株式会社メタップスなど複数のベンチャー企業にて事業立ち上げを経験。前職はワンダープラネット株式会社でゲームプロデューサーとしてスマホゲームアプリの制作に従事。2018年に地元の神奈川へ戻り、ニュートラルワークスに入社。SEO/Web広告運用/サイト分析・改善など、Webサイトの運用改善～ゲームアプリ制作や数十万フォロワーのSNSアカウントの運用経験などWebビジネス全般を守備範囲とする。
【関連サービス】
SEOコンサルティング：https://n-works.link/seo-consulting
被リンク運用代行：https://n-works.link/whitehat
AI記事作成代行サービス：https://n-works.link/download-pdf/dl-article-lightplan
株式会社ニュートラルワークス
会社名：株式会社ニュートラルワークス
代表者：三木五月
本社所在地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2番地1 アイクロス湘南8階A号室
設立：2016年12月
事業内容：デジタルマーケティング事業（ブランディング・戦略立案 / サイト構築 / 広告運用 / コンテンツマーケティング / SEO / ホワイトペーパー）
Webマーケティングメディア「QUERYY（クエリー）」の運営
（ https://n-works.link/blog ）