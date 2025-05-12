株式会社JHATMONday Apart Premium 上野MONday Apart 上野新御徒町

2025年5月9日

株式会社JHAT

MONdayグループのホテル「MONday Apart 上野新御徒町」と「MONday Apart Premium 上野」が、このたび「2025年 トリップアドバイザー(R) トラベラーズチョイスアワード ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞いたしました。

本アワードは旅行者の口コミと評価をもとに、トリップアドバイザー(R)が毎年発表する国際的な賞であり、約800万件の掲載施設の中から上位にランクインした施設が選出されます。中でも「ベスト・オブ・ザ・ベスト」は、世界の上位1％の施設にのみ授与される、最も栄誉ある賞です。

また、この2施設に加え、MONdayグループの19施設が「2025年 トリップアドバイザー(R) トラベラーズチョイスアワード」を受賞いたしました。

このたびの受賞にあたり、当ホテルをご利用いただいたすべてのお客様、そして貴重な口コミをお寄せいただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

【受賞ホテル一覧】

👑トラベラーズ チョイス アワード ベスト・オブ・ザ・ベスト

2025 受賞

・MONday Apart 上野新御徒町

・MONday Apart Premium 上野

👑トラベラーズ チョイス アワード 2025 受賞

・hotel MONday Premium 豊洲

・hotel MONday 東京西葛西

・hotel MONday 浅草

・hotel MONday 秋葉原浅草橋

・hotel MONday Premium上野御徒町

・hotel MONday 羽田空港

・hotel MONday 京都丸太町

・イチホテル上野新御徒町

・イチホテル 浅草橋

・MONday Apart 日本橋人形町

・MONday Apart Premium 浜松町

・MONday Apart 浜松町大門

・MONday Apart Premium 秋葉原浅草橋ステーション

・MONday Apart Premium 秋葉原

・MONday Apart Premium 日本橋

・MONday Apart Premium 銀座新富町

・MONday Apart Premium 上野御徒町

・MONday Apart 浅草橋秋葉原

・MONday Apart Premium 京都駅

hotel MONday Premium 豊洲hotel MONday 浅草MONday Apart Premium 上野御徒町MONday Apart Premium 京都駅

公式HP、ご予約はこちら :https://hotel-monday.com/新規会員登録／ログイン１.10％OFF２.14時アーリーチェックイン

【MONdayグループについて】

MONdayグループを運営する株式会社JHATは、多様なライフスタイルや旅行スタイルに対応するホテルブランドを展開しております。

中でも「Hotel MONday Apartment」シリーズは、長期滞在やファミリー利用に最適な施設として、多くのお客様から高い評価をいただいています。館内には自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機を完備し、快適な滞在をサポートします。

現在、MONdayグループは東京に23施設、京都に4施設、大阪に1施設を展開。2025年4月には「GRAND MONday 銀座」および「Premium Apart MONday 銀座EAST」が開業し、5月には「Premium Apart MONday 京都五条」の開業も予定しております。

【今後の展望】

このたびの受賞を励みに、今後もお客様一人ひとりのニーズに寄り添い、さらなるサービスの向上と新しい価値の創造に努めてまいります。MONdayグループは、より豊かで快適な滞在体験をご提供し続けてまいります。

会社名：株式会社JHAT

本社所在地：東京都台東区東上野1-15-4 キスワイヤ御徒町ビル 7F

代表者：代表取締役社長 平林 朗

設立：2018年6月7日

URL:https://jhat-m.com/

株式会社JHATは、旅行・観光業のグローバル化を推進すべく訪日外国人に特化した宿泊サービスを提供いたします。日本の観光市場は世界から高い評価を受けておりながら、旅行で訪れた家族連れ等の旅行者が一室に連泊できるホテルがまだまだ少ない状況です。そのため弊社は訪日外国人旅行者が本当に心から欲する宿泊施設を整備するべくホテル運営に取り組み、東京・大阪・京都に多様な形態の宿泊施設網の構築をすすめています。

弊社の多人数向け宿泊施設を通して観光業のさらなる発展と地方創生に寄与してまいります。

株式会社JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当：風岡／渡邊／枇々木／福澤

TEL：03-6453-0960

FAX：03-6453-0961

メール：promotion_gp@jhat-m.com