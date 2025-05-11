由井 航太 選手 U-22Jリーグ選抜チームに選出
株式会社AC福島ユナイテッド
このたび、5月13(火)にJ-GREEN堺にて開催する「JFA/Ｊリーグポストユースマッチ」のU-22Ｊリーグ選抜チームのメンバーに由井 航太選手が選出されましたのでお知らせいたします。
本試合はポストユース（19歳～21歳）の選手育成・強化などを目的に、公益社団法人 日本プロサッカ
ーリーグ（Ｊリーグ）および公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と協働し行うもので、今回は関西学生選抜と対戦いたします。活動期間は5月12日(月) から13日(火)までです。
◼️由井 航太(Kota YUI)
ポジション：MF
生年月日：2005年6月10日（19歳）
身長 / 体重：180cm / 70kg
出身地：神奈川県
サッカー歴：駒林SC→川崎フロンターレU-12→川崎フロンターレU-15→川崎フロンターレU-18→川崎フロンターレ
[本人コメント]
選出されたことをうれしく思います。自分自身の持っている力を最大限発揮し、クラブの代表としての自覚を持って、プレーします。熱い応援をよろしくお願いいたします。
◼️試合概要
対戦カード : U-22 Jリーグ選抜 vs. 関西学生選抜
日程：2025年5月13日(火) 17:00キックオフ
会場 : J-GREEN堺 S1 天然芝メインフィールド（大阪府堺市堺区築港八幡町145番地）※入場無料
配信 : Ｊリーグ公式YouTubeチャンネルにて無料ライブ配信予定
https://youtube.com/live/-CNoRIBoZBY