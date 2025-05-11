プロeスポーツチーム「REJECT」OVERWATCH部門が、『OWCS JAPAN STAGE2』に出場！

株式会社REJECT

株式会社REJECT（代表取締役：甲山翔也、以下、「REJECT」）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のOVERWATCH部門は、2025年5月12日（月）より開催される公式大会、『OVERWATCH CHAMPION SERIES JAPAN STAGE2（以下、OWCS JAPAN STAGE2）』に出場いたします。





本大会は、Esports World Cup内で行われる世界大会、Midseason Championshipへの出場枠をかけて戦う大会です。これまで積み重ねてきた経験とチームの結束力を武器に、世界の舞台、そしてその先の頂点を目指して戦い抜きます。

初戦は5月12日（月）に、ARISE PROJECTとの試合を予定しています。



大会期間中の速報や配信情報は、REJECT公式X（旧Twitter）および公式instagramにて随時発信予定です。

皆様の熱い応援をよろしくお願いいたします！



【OVERWATCH部門ロスター】

■Kalios（@OW_Kalios (https://x.com/OW_Kalios)）｜タンク

■Edison（@Edison_OW(https://x.com/Edison_OW) ）｜ダメージ

■ろろみや（@BiLaLeRoAv3(https://x.com/BiLaLeRoAv3)）｜ダメージ

■朔メ（@sakume_ow(https://x.com/sakume_ow)）｜サポート

■Epic（@ow_epic(https://x.com/ow_epic)）｜サポート

■Ydot（@ow_ydot(https://x.com/ow_ydot)）｜フレックス

■Undine（@UndineOW(https://x.com/UndineOW)）｜コーチ



【試合日程】

5月12日（月）

5月13日（火）

5月14日（水）

5月27日（火）

5月28日（水）



【配信情報】

■Youtube：https://www.youtube.com/@ow_esports_jp

■Twitch：https://www.twitch.tv/ow_esports_jp



【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在11タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て、2024年に悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門は公式大会ALGS Year4 Split1 Playoffにて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。



【株式会社REJECT 概要】

■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

■代表者：代表取締役 甲山翔也

■設立：2018年12月

■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

■事業内容：eスポーツ関連事業

■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/