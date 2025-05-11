【BugLug】3ヶ月連続2マンツアー「侵色」の開催記念特番をニコニコ生放送で3ヶ月連続で放送予定。第１弾はゲストにコドモドラゴンを迎え、5/14(水)21時から放送

株式会社ドワンゴ

BugLugの3ヶ月連続2マンツアー「侵色」の開催を記念して、ニコニコ生放送で3ヶ月連続特番を放送予定。第1弾はコドモドラゴンをゲスト迎えてお届けいたします。

【ゲスト：コドモドラゴン】BugLug 2MAN LIVE TOUR「侵色～GREEN INFERNO～」開催事前特番[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1088_1_1b931010ffb1c8275641568cb068dff3.jpg ]

【番組について】

タイムシフト視聴期間：放送終了後30日間

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://account.nicovideo.jp/premium/register?next_url=%2Fwatch%2Flv347717898&site=nicolive&sec=nicolive&sub=description&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor)

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）

出演者

BugLug

一聖 (Vocal)：https://x.com/issei05071118

優 (Guitar)：https://x.com/you_stg

悠介 (Drums)：https://x.com/yusuke_bg

コドモドラゴン

ハヤト (Vocal)：https://x.com/hayato_codomo

meN-meN（Bass）：https://x.com/mnmncdb

MC：NoGoD団長

ライブ情報

■BugLug 2MAN LIVE TOUR

BugLug / コドモドラゴン 「侵色～GREEN INFERNO～」

2025年5月17日(土) 名古屋SPADE BOX

2025年5月18日(日) 江坂MUSE

2025年5月30日(金) Spotify O-WEST

＜チケット＞

前売 \6,000(D代別)/当日\7,000(D代別)

https://e.tickettown.site/tickets/buglug_two_man_live_tour_2025

■BugLug主催Fes.『バグサミ 2025』

2025年7月22日(火)

Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia

＜チケット＞

前売 \8,000 / 当日 \9,000(税込み・ドリンク代別)

※全会場出入り自由・但し入場制限有り

https://e.tickettown.site/tickets/buglug_summit_2025

■BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE

2025年8月9日(土) 日比谷野外大音楽堂

「ASOVIVA～真夏の太陽と冴わたる月の詩～」

＜チケット＞

イープラス https://eplus.jp/sf/detail/0410230001?P6=001&P1=0402(https://eplus.jp/sf/detail/0410230001?P6=001&P1=0402)

ローチケ https://l-tike.com/

チケットぴあ https://t.pia.jp/

関連リンク

【BugLug OFFICIAL】

OFFICIAL サイト：https://buglug.jp/

OFFICIAL X：https://twitter.com/RR_BugLug

OFFICIAL Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCPdTM0o3JenJOoOUJOesIQA

【コドモドラゴン OFFICIAL】

OFFICIAL サイト：https://codomo-dragon.net/

OFFICIAL X：https://x.com/codomo_official

OFFICIAL Youtube：コドモドラゴンチャンネル(https://www.youtube.com/@%E3%82%B3%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)