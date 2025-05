LGBT-Allyプロジェクト2025が過去最高参加数54社でスタート

株式会社 アウト・ジャパン

LGBT-Allyプロジェクト2025がスタート

LGBTに関する、研修、コンサルティング及びマーケティングを行う株式会社アウト・ジャパン(代表取締役社長:屋成和昭)は、2017年からアライ企業と行っているLGBT-Allyプロジェクト2025を開始しました。

2025年度のスタートは参加企業数が54社となり、過去最高の参加数を更新しました

◆LGBT-Allyプロジェクトとは

「We are Here!! We are Ally!!」をテーマにひとりでも多くのアライを増やすことを目指すアウト・ジャパンとアライ企業との共同プロジェクトです。

各地のPRIDEイベントなどに参加し、ブースにてアライ企業の取組を紹介しています。

また協賛企業の方々とパレードへの参加やオンラインイベントを行なっております。

2024年 東京レインボープライド会場にて



◆LGBT-Allyプロジェクト2025特設ページを公開

こちらの特設ページで参加企業のLGBTに関する取組みを紹介しています。

https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/



◆LGBT-Allyプロジェクト2025オープニングイベントの開催

5月9日には味の素株式会社さまの会議室をお借りしてオープニングイベントを実施しました。

当日はプロジェクト参加企業の担当者の皆様にお集まりいただき、情報交換会および自社のLGBTに関しての取り組みの発表を行いました。

5月中旬にはYoutubeのアウト・ジャパン チャンネルでオープニングイベントの配信を開始します。プロジェクトの参加企業の約30社のLGBTに関して自社で取り組んできた事やこれから取り組む予定などをご覧頂けます。



オープニングイベントはこちら(https://www.youtube.com/@outjapan5224)から御覧頂けます。

https://www.youtube.com/@outjapan5224

◆2025年度実施予定のイベント

Allyプロジェクト オープニングイベント配信開始(5月中旬 配信開始)

名古屋レインボープライドへの出展、パレード参加(5月17日)

Allyプロジェクト meetup in 渋谷キャスト(6月8日)

東京プライド パレード沿道応援(6月8日)

学生団体とのコラボベント(7月10日)

Allyプロジェクト 映画際(8月1日・2日)

レインボーフェスタへの出展、パレード参加(10月11日・12日)

九州レインボープライドへの出展、パレード参加(11月1日・2日)

企業交流会(12月)

Allyプロジェクト 年末イベント(12月下旬 配信開始)



2024年に実施したイベントの様子

動画はこちら(https://youtu.be/HhGJ9_ny-yg?si=HXBVJHx_U7821H6p)からご覧ください

https://youtu.be/HhGJ9_ny-yg?si=HXBVJHx_U7821H6p

レインボーフェスタ 出展ブース名古屋レインボープライド パレード参加九州レインボープライド パレード参加企業交流会 in Ridgrlinez

◆LGBT-Allyプロジェクト2025 参加企業(敬称略) 2025年5月時点

- IHI- アサヒグループホールディングス- 味の素- 出光興産- ANAホールディングス- AGC- SGホールディングス株式会社- ENEOS- 小野薬品工業- カゴメ- 京セラ- クラボウ- ゲオ・ホールディングス- サッポロホールディングス- 三洋化成工業- JFEエンジニアリング- J-オイルミルズ- JCOM- JTB- JVCケンウッド- JERA- SUBARU- 住友金属鉱山- 住友ゴム工業- 住友重機械工業- 住友林業- ソニーピープルソリューションズ- ソフトバンク- ダイセル- 大同生命- ダイナム- 高島屋- TDK- 東芝- TOTO- トランスコスモス- 日清食品ホールディングス- 日本航空- 日本精工- 日本生命- BIPROGY- ファミリーマート- プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン- 三菱地所コミュニティ- 三菱電機- ミヨシ油脂- 明治- 日本メドトロニック- 森永乳業- ユー・エス・ジェイ- 遊楽- Ridgelinez- ローソン- ロッテ

LGBT-Allyプロジェクト2025はまだまだ参加可能です。

参加を希望される企業はassist@outjapan.co.jpまでお問い合わせください。



プロジェクト説明会の動画はこちら(https://youtu.be/PHTACkQrTGc)から御覧頂けます。

https://youtu.be/PHTACkQrTGc

プロジェクト資料のダウンロードはこちら(https://app.box.com/s/atwyksinci6n4l9b848ans4k5tsmwyc8)から

https://app.box.com/s/atwyksinci6n4l9b848ans4k5tsmwyc8



◆予定している その他のセミナー・イベント

「LGBTに関する制度づくりと社内体制」

https://www.outjapan.co.jp/event/



LGBTに関する取り組みを始めようと考えている、すでに始めている企業を対象にしたセミナーです。 LGBTに関する取組みを評価する指標「PRIDE指標」。この指標の「P」「R」「I」「D」「E」のそれぞれの項目に設定されているようなLGBTに関する制度にはどのようなものがあるのか またどのように進めていくのがよいのかを具体的な事例を中心に紹介します。LGBTに関する社内制度を進めていきたいけれど具体的には何からどうやってつくればいいのか? と悩んでいらっしゃる担当者に大変好評です。また、2023年6月に公布、施行された「LGBT理解増進法」についての解説及び、企業への影響や求められていくだろう施策などについてもお話させて頂きます。

LGBT当事者の声のコーナーではトランスジェンダーの方に働いてきた職場の中でカミングアウトをした後に手術や戸籍性の変更を行った際に困ったこと・嬉しい配慮など具体的にお話頂きます。