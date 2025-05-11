美容医療の第一線を走るプロフェッショナルが集結！「第4回 美容医療シンポジウム」2025年6月18日（水）丸ビルホールで開催決定
第4回美容医療シンポジウム登壇者一覧
株式会社Liberate Beauty（代表取締役：真山綾美）は、2025年6月18日（水）に「第4回 美容医療シンポジウム」を開催いたします。
本イベントは、美容医療業界の現場で活躍する医師や看護師による症例発表を通じて、業界全体の技術・知識の向上を図ることを目的としています。
第4回となる今回は、「技術と知識を備え、新たなステージへ」をテーマに掲げ、症例供覧や実例を交えた公演を予定。
会場は丸ビルホール（東京・丸の内）、定員300名のリアル開催に加え、全国から視聴可能なオンライン配信（リアルタイムのみ）も行います。
開催概要
イベント名：第4回 美容医療シンポジウム
日時：2025年6月18日（水）11:00～17:30（予定）
会場：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7F）
主催：株式会社Liberate Beauty
定員：〈現地参加〉300名（先着順）／〈オンライン〉人数制限なし
参加費
・現地参加：22,000円（税込）(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=5099138647)
・グループ参加割引（3名以上での参加）：14,300円（税込）／人(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=3522550151)
・オンライン参加：22,000円（税込）※リアルタイム配信のみ(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=1118700571)
・公式LINE登録者限定： 16,500円（税込）
LINE登録はこちらから！(https://lin.ee/QRrgDG8)
登壇者一覧（敬称略・順不同）
菅原順（JUN CLINIC 理事長）
野田香菜（マリポサビューティークリニック 院長）
服部ゆうき（服部形成外科・皮ふ科 院長）
藤尾謙太（LIAN clinic 院長）
稲垣麻子（マリポサビューティークリニック 看護師）
梶田万純（マリポサビューティークリニック 看護師）
櫻井グリコ（THE ARTMAKE TOKYO銀座院 アーティスト）
田口純子（BBクリニック表参道 看護師/トレーナー）
NOE（ルサンククリニック 看護師）
藤尾有紀（LIAN clinic 看護師長）
真山綾美（Liberate Beauty 代表取締役）
星野衣里加（Liberate Beauty マネージャー）
※登壇者は変更となる場合があります。