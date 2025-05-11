かがり吉祥亭【夏休み♪わくわくファミリー】こどもパスポート☆渓流釣り、縁日遊び、手作りおもちゃ、花火、夕食時フリードリンク、 手巻き寿司etc.

株式会社H.P.D.コーポレーション「こおろぎ横丁」イメージ

山中温泉のメインストリート「ゆげ街道」と「鶴仙渓（かくせんけい）」沿いの加賀モダンな湯宿、かがり吉祥亭（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、7月1日～8月31日の期間、美しい自然の中で天然温泉に寛ぎ、北陸グルメを堪能、子どもが喜ぶ8つの特典付きファミリー宿泊プランを発売いたします。

7月19日（土）～8月31日（日）に登場する縁日スペース「こおろぎ横丁」

かがり吉祥亭の露天風呂「白鳥の湯」かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/

夏季限定の鶴仙渓を見晴らす縁日スペース「こおろぎ横丁」で使える500円分のチケット特典で、昭和レトロな射的や輪投げ、かき氷や駄菓子が詰め放題の屋台で縁日遊びを体験。

「こおろぎ横丁」イメージ

夏休み自由研究にオススメの糸電話や紙トンボなど、昔懐かしい手作りおもちゃの無料コーナーがあり、夜は親子で手持ち花火も楽しめます。

無料貸し出しの釣りセットで渓流釣りにチャレンジしたり、美しい鶴仙渓の遊歩道をお散歩するのもおすすめです。

夕食は北陸の海幸を味わう会席料理

「こおろぎ横丁」イメージ「加賀鳶会席」イメージ

日本海の幸を会席料理で堪能する夕食は、大人も嬉しい日本酒・ビール・焼酎・ワインなどアルコールを含むドリンクフリー、お子さまメニューには手巻き寿司もご用意しています。

手巻き寿司イメージ

北陸新幹線や車、飛行機など、アクセスが便利な山中温泉は、永平寺や福井県立恐竜博物館、東尋坊、芝政ワールド、越前松島水族館、金沢などの観光地も1時間圏内。夏のど真ん中、家族や三世代みんなが楽しめるワクワク旅行はいかがですか。

【夏休み！わくわくファミリー】お子さまに嬉しい8つの特典付き宿泊プラン(https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kagarikisshotei/plans/10162172?checkin_date=20250701&checkout_date=20250702&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0)

かがり吉祥亭かがり吉祥亭

＜期間＞ 2025年7月1日～8月31日（8月9日～13日除く）

＜料金＞ 1泊2食付き、お1人さま

・21,500円～（2名1室）

・19,500円～（3名1室）

・18,500円～（4名1室）

・小学生は大人料金の70％

・幼児は夕食付き7,150円、夕食なし3,300円

・0～2歳無料

＊渓流を望む和室

＊税・サービス料込、入湯税150円別

※早期割引：大人料金を60日前で2,000円、30日前で1,000円引き

＜食事＞

夕食：客室タイプによりメニューが変わります

・「加賀鳶会席」

・「彩・天婦羅自慢会席」

・「のどぐろ能登牛会席」

※日本酒・ビール・焼酎・ワインなど、アルコールを含む飲み放題90分付き

朝食：客室タイプによりメニューが変わります

・「加賀朝食」

・「加賀朝食・極」

・「プレミアムDONブレックファスト」

料理 :https://kagari-kisshotei.com/restaurant/

＜特典＞「かがりちゃんパスポート」 ＊１.２.３.６.７.は3歳～小学生のお子さまが対象です。

１.縁日遊び500円分プレゼント（7月1日～18日はラムネとポップコーン）

２.駄菓子詰め放題に1回チャレンジ

３.あやとりや折り紙など、“懐かし遊び” 体験バッグ

４.手巻きずしセット（未就学児で食事ありのお子さま）

５.貸切風呂1回45分が1,000円（通常3,000円）

６.手持ち花火をプレゼント

７.吉祥レトロバス貯金箱

８.渓流釣り体験（釣りセットを無料で貸し出し）

キッズアメニティーなど :https://kagari-kisshotei.com/files//images/common/kids.pdf

【こおろぎ横丁】 7月19日（土）～8月31日（日）16:00～21:00

「こおろぎ横丁」イメージ

※フロントにて600銭を500円で購入可能

・昔懐かしい縁日体験（各200銭）

・スマートボール

・パットゴルフ

・射的

・ミニボーリング

・コイン落とし

・輪投げ

・おもちゃ＆スーパーボールすくい

・ヨーヨー釣り

・手作りおもちゃ体験（無料）

・ゴム鉄砲

・糸電話

・紙トンボ

・パッチンカエル

・飲食屋台

縁日イメージ

・駄菓子詰め放題（300銭）

・ポップコーン（200銭）

・かき氷（200銭）

・ラムネ（200銭）

・生ビール（600銭）

・純米酒「獅子の里」（400銭）

・遊び広場（無料）

・温泉卓球

・手持ち花火コーナー

【かがり吉祥亭のおもてなし】（無料）

夕食時はフリードリンク

・夕食時フリードリンク（90分）日本酒・ビール・ワイン・梅酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（コーヒー・カプチーノ・加賀棒茶）

・夕方の「Happy Hour」ビール or カクテル

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（地元「平松牧場」のミルクを使用）

・伝統芸能「加賀太鼓」毎週金・土・日曜日

・湯上りに、郷土料理「べろべろ」（寒天と卵で作る甘味）7:00～10:00

・選べる朝食「プレミアム丼」 or 「加賀朝食・極」（客室／月）

・貸切風呂、通常1回3,000円が無料（客室／月・星・虹）

・ナイトウェア（客室／月・星・虹）

・珈琲ミルセット＆アロマポット（客室／月・星）

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://kagari-kisshotei.com/clubkissho/#panel1_2

■加賀温泉郷「山中温泉」

鶴仙渓の川床

開湯1,300年、加賀四湯のひとつ。俳聖・松尾芭蕉が8泊9日逗留し、草津・有馬とともに扶桑（ふそう）三名湯と称した山中温泉は「鶴仙渓」遊歩道1.3km、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷり。

「ゆげ街道」

山中漆器や九谷焼、民謡の山中節などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。ギャラリーや地酒屋が軒を連ねる「ゆげ街道」のご当地グルメや「アイスストリート」の食べ歩きもおすすめです。

■かがり吉祥亭

露天風呂「白鳥の湯」

北陸随一の景勝地と名高い鶴仙渓（かくせんけい）に架かる「こおろぎ橋」すぐ、全室リバービューの加賀モダンな湯宿。露天風呂や貸切風呂、ロビーラウンジ、客室からは、鶴仙渓の新緑や紅葉、雪景色など四季折々の情景をご覧いただけます。

展望風呂付き客室

展望風呂付き和室、天然温泉の内湯とシモンズ社製ベッドが人気の和洋室など、旅のスタイルで選べる客室は6タイプで全48室。

加賀会席料理イメージ

甘海老や輪島ふぐ、ほたるいか、白海老、のどぐろ、ズワイ蟹、寒ブリなど新鮮な海の幸、能登牛、能登豚、合鴨、五郎島金時や金時草ほか、加賀野菜を見た目も美しい八寸や造り、焼き物、天婦羅など旬の会席料理でお召し上がりいただけます。

「Happy Hour」イメージ

夕食時のフリードリンク、夕方のHappy Hour、お休み前の加賀プリン、珈琲や加賀棒茶などの24時間サービス、週末に演舞する伝統芸能・加賀太鼓、結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊には貸切風呂の特典など、嬉しい無料のおもてなしが好評です。鶴仙渓を見晴らす屋上の夏季営業「こおろぎ横丁」では、射的や輪投げ、スマートボールなどの昔懐かしい縁日体験、昭和レトロなラムネや駄菓子屋台、花火広場ほか、大人から子どもまで楽しめます。

永平寺や福井県立恐竜博物館、東尋坊、芝政ワールド、越前松島水族館、いしかわ動物園などへも車で1時間圏内。2024年「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、金沢駅での乗り換えなしでダイレクトに繋がりました。加賀温泉駅からは無料の送迎バスで30分。小松空港からは45分（要予約）

※画像はイメージです

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-928-4bb481643f1f817795240c61408da81b.pdf