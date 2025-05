ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが全国へ“感謝”と“愛”を拡げる感謝月間『THANKS LOVE MONTH 2025』 特別企画　5月11日(日)「母の日」 一日限定TVCM放映!

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(運営:合同会社ユー・エス・ジェイ)では2025年5月9日(金)から6月15日(日)までの期間限定で、「母の日」や「父の日」だけでなく、自身の周りにいるあらゆる大切な人へ“感謝”や“愛”を伝え合うスペシャルな記念月間 『Thanks Love Month 2025』(サンクス・ラブ・マンス 2025)を開催中です。

当社では、CSR活動におけるスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」のもと、限りない愛をもって、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指し、各種CSRプロジェクトを推進しています。「サンクス・ラブ・マンス2025」もこのプロジェクトの注力アクションとして、本年で4年目の開催を迎えました。

そして本日5月11日(日)には、一日限定の『サンクス・ラブ・マンス』スペシャルTVCMとして、コミック「ピーナッツ」に登場するペパーミント パティが主人公の「今日は、誰の日にしますか?」編をオンエアします。お母さんがいないペパーミント パティのエピソードを通して、「今日(母の日)は、誰の日にしますか?」と問いかける本CMは、ライフスタイルや家族の形が多様化する現代において「母の日」でもお母さんだけでなく、大切な人に“感謝”と“愛”を伝えるという考え方を知っていただければ、という想いをこめて制作しました。ペパーミント パティが周りの人たちの存在に気づき、大切な人にありがとうを贈ろうという気持ちに変化していく心の機微を表現しています。CMを通して心が動き、気づきを感じ、そして共感していただいた皆さまが、あらゆる大切な人へ感謝の気持ちを伝えていただく機会になることを願っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y1qMFOpInL0 ]

<『サンクス・ラブ・マンス』スペシャルTVCM「今日は、誰の日にしますか?」編 概要>

■オンエア日時 : 2025年5月11日(日)放送予定(東名阪エリア)

■WEB公開日時: 2025年5月11日(日)午前9時頃~公開予定

https://www.usj.co.jp/company/cp/thanks-love-month2025/

■あらすじ:

「ピーナッツ」に登場するペパーミント パティ。何事も恐れない生まれついてのリーダー気質で運動神経抜群の女の子。普段は元気に過ごすペパーミント パティですが、年に一度の「母の日」だけはお母さんがいないことを思い出してしまいます。しかし彼女の周りには、たくさんの大切な人がいることに気づいて・・・・。

「LOVE HAS NO LIMIT」CSRプロジェクト スペシャル感謝月間「サンクス・ラブ・マンス 2025」 <5月9日(金)~6月15日(日)>

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2024年よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」に刷新し、各種プロジェクトを推進しています。今回の「サンクス・ラブ・マンス 2025」もこのプロジェクトの注力アクションとして、「母の日」(本年は5月11日)や「父の日」(同6月15日)の記念日があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間に毎年開催し、本年で4年目を迎えました。

スペシャル感謝月間「サンクス・ラブ・マンス 2025」

開催を通じ、ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための“新しい感謝月間”として定着することを目指しています。

今年は「今日は、誰の日にしますか?」をテーマに、パークでは毎年好評の「サンクス・ラブ・グリーティング」などの期間限定プログラムを展開しています。またパーク内のみならず、本年は多数のパートナー各社よりご賛同いただき本プロジェクトを拡大させていくほか、地元の小学校への出張授業や「大阪・関西万博」(大阪ヘルスケアパビリオン)での特別イベントなど、地域コミュニティとの連携を通じて、社会全体に“気づき”や“きっかけ”を提供していきます。そして、誰もが“感謝”や“愛”の気持ちを伝え合えるこの感謝月間を根付かせ、子どもたちの笑顔があふれる未来の実現にこれからも貢献していきたいと考えています。

■『サンクス・ラブ・マンス 2025』特設ページ

https://www.usj.co.jp/company/cp/thanks-love-month2025/

<ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」について>

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」に刷新し、新プロジェクトを推進しています。すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE(愛)」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中に留まらず社会全体に未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由(パーパス)だと考えています。このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指してまいります。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コーポレートWEBサイト

https://www.usj.co.jp/company/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

