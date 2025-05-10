「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25」7大会連続となるセミファイナル進出決定のお知らせ
日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。
5月10日(土)の島根スサノオマジック戦GAME 2にて88-70でキングスが勝利し、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25」セミファイナル進出が決定しました。セミファイナルの出場は7大会連続7回目となります。
セミファイナルの対戦相手は、浜松アリーナで行われる三遠ネオフェニックスvs群馬クレインサンダーズの試合結果をもって決定します。
また、群馬が勝ち上がった場合は、沖縄サントリーアリーナにてセミファイナルが開催されます。
「団結の力」を胸に、B.LEAGUE制覇に向けてチーム一丸となってセミファイナルに挑みます。引き続き、キングスへの応援をよろしくお願いします。
■セミファイナル試合概要
＜群馬クレインサンダーズが勝ち上がった場合＞
会場：沖縄サントリーアリーナ
・GAME1 5月17日(土) 13:05 TIP-OFF
・GAME2 5月18日(日) 13:05 TIP-OFF
・GAME3 5月20日(火) 19:35 TIP-OFF
※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。
▽りそなグループ B.LEAGUEチャンピオンシップ 2024-25 ホーム開催時の試合概要及びチケット概要について
https://goldenkings.jp/news/detail/id=21310
＜三遠ネオフェニックスが勝ち上がった場合＞
会場：浜松アリーナ
日程：
・GAME1：5月17日(土) 13:05 TIP-OFF
・GAME2：5月18日(日) 13:05 TIP-OFF
・GAME3：5月19日(月) 19:05 TIP-OFF
※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。
▽「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要のお知らせ
https://goldenkings.jp/news/detail/id=21515