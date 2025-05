reGretGirl、バンド初となる東名阪でのホールワンマンライブを開催！

日本コロムビア株式会社

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが6月より開催される「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS」の公演日程を追加発表した。



reGretGirlは自身初となるファンクラブツアー「reGretGirl FanClub Tour "第1回 ニーロク集会"」のファイナル公演を名古屋CLUB ROCK'N'ROLLにて開催し、本公演内で公演日程を追加発表した。追加で発表されたのは、大阪・NHK大阪ホール、愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール、東京・LINE CUBE SHIBUYAの3公演。東名阪でのホール公演はバンド初となる。

先日のツアー開催発表では、22公演に加えて「and more」と記載されており追加公演があることが示唆されていたためファン待望の発表となった。





東名阪ホール公演のチケットは本日21:00 よりreGretGirl Official Fan Club "ルート26"有料会員先行の受付がスタート。詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしてほしい。また、reGretGirlは2025年6月11日(水)に約2年ぶりとなるメジャー3rd Full Album『LOVERS』をリリースする。2024 年にリリースした「帰り道」「純ラブ」「ロスタイム」に加えて、2025年4月2日に先行リリースした「エバーソング」を含む新曲8曲を収録。reGretGirl の代名詞である“失恋ソング” のみならず、様々な日々に寄り添うような楽曲を含んでおり、今を生きるすべての人に寄り添うこれからのreGretGirl を代表する1 枚となっている。2025年で結成10周年を迎えるreGretGirlは今後も様々な活動を行っていく予定。ぜひ注目してほしい。【ライブ情報】

<reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS>

2025年6月19日(木) 千葉LOOK ※SOLD OUT

OPEN 18:30/START 19:00

2025年6月22日(日) 水戸LIGHT HOUSE

OPEN 17:30/START 18:00

2025年6月29日(日) 奈良EVANS CASTLE HALL

OPEN 17:15/START 18:00

2025年7月5日(土) 広島LIVE VANQUISH

OPEN 18:00/START 18:30

2025年7月6日(日) 岡山YEBISU YA PRO

OPEN 17:30/START 18:00

2025年7月11日(金) F.A.D YOKOHAMA ※SOLD OUT

OPEN 18:30/START 19:00

2025年7月13日(日) 前橋DYVER ※SOLD OUT

OPEN 17:30/START 18:00

2025年7月26日(土) 浜松窓枠

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月2日(土) 京都MUSE ※SOLD OUT

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月3日(日) 神戸太陽と虎 ※SOLD OUT

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月8日(金) 松本ALECX

OPEN 18:30/START 19:00

2025年8月9日(土) 富山SOUL POWER

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月11日(祝月) 岐阜CLUB-G

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月16日(土) 仙台Rensa

OPEN 17:45/START 18:30

2025年8月17日(日) 郡山HIP SHOT JAPAN

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月30日(土) 福岡DRUM LOGOS

OPEN 17:00/START 17:45

2025年8月31日(日) 鹿児島SR HALL ※SOLD OUT

OPEN 17:00/START 17:30

2025年9月20日(土) 函館 club COCOA

OPEN 18:00/START 18:30

2025年9月22日(月) 札幌PENNY LANE24

OPEN 18:15/START 19:00

2025年9月27日(土) 金沢EIGHT HALL

OPEN 17:45/START 18:30

2025年10月3日(金) 高松DiME

OPEN 18:30/START 19:00

2025年10月4日(土) 松山サロンキティ

OPEN 18:00/START 18:30



〇チケット販売情報

一般発売

受付期間:5/24(土)10:00 ~



東名阪ホール編▼

2025年11月7日(金) NHK大阪ホール

OPEN 18:00/START 19:00

2025年11月21日(金) 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

OPEN 18:00/START 19:00

2025年11月28日(金) LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 18:00/START 19:00



〇チケット販売情報

reGretGirl Official Fan Club "ルート26"有料会員先行

受付期間:5/10(土)21:00~5/14(水) 23:59

URL:https://www.regretgirl.com/feature/route26_oneman2025hall



オフィシャル抽選先行

受付期間:5/15(木)19:00~5/25(日) 23:59

URL:https://w.pia.jp/t/regretgirl-hall-oneman-2025/



【リリース情報】

○Major 3rd Full Album

『LOVERS』

発売日:2025年6月11日(水)

・通常盤: \3,300 (税込)

・コロムビアミュージックショップ限定盤 (限定タオル付き) \4,500(税込)



【収録楽曲】

1. ハンワライナー

2. 純ラブ

3. ブルーアワー

4. エバーソング

5. 知らんけど

6. ロスタイム

7. 陽のあたる言葉

8. オレンジ

9. オトナビゲーション

10. 摩訶不思議ヒステリー

11. 帰り道



■3rd Full Album 「LOVERS」 先着購入特典

2025年6月11日(水)発売 reGretGirl 3rd Full Album「LOVERS」を対象店舗・ECサイトにてお買い上げの方に、先着で下記特典をプレゼントいたします。



☆特典の数量には限りがございますので、お早目のご予約もしくは、ご購入をお勧めいたします。



<特典内容>

●タワーレコード(オンライン含む): Recording documentary DVD

●コロムビアミュージックショップ: ラバーキーホルダー(全3色ランダム)

●Amazon.co.jp:メガジャケ



※特典絵柄は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。特典の有無は各店舗までお問い合わせ下さい。

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典の仕様やデザインが変更になる可能性がございます。

※諸事情により特典内容が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。



各会場にご参加予定の方は必ず参加される店舗の注意事項をご覧ください。





■3rd Full Album 「LOVERS」 リリースイベント

<イベントスケジュール>

・6月11日(水) 18:30~ タワーレコード池袋店 6F イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22688

・6月14日(土) 13:00~ タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22683

・6月15日(日) 13:00~ タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22684

・6月25日(水) 18:00~ タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22685

・6月28日(土) 13:00~ タワーレコード 梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22686

・7月4日(金) 19:00~ タワーレコード 福岡パルコ店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22689

・7月12日(土) 13:00~ タワーレコード 横浜ビブレ店 店内イベントスペース

https://www.regretgirl.com/live_information/detail/22687





【参加方法について】

<イベント参加方法>

イベント実施予定の参加希望店舗にて、商品入荷日6/10(火)より(商品入荷次第)、対象商品をご購入いただいたお客様に、先着で「サイン会参加券」をご購入枚数分お渡しいたします。



イベント内容:サイン会&限定特典お渡し会



<特典会内容>

〇サイン会+限定特典お渡し会

※特典会時、握手やハイタッチといった、いかなる接触も禁止となっております。

※サイン会は、ご購入いただいたCDジャケットにサイン・日付をお入れ致します。当日はご購入いただいた「LOVERS」CDジャケットを忘れずにお持ちください。

※他の商品をお持ちいただいた場合や、対象のCDジャケットをお忘れになった場合は他の物へのサインなどはお応えできません。

※お名前やメッセージは入れられません、予めご了承ください。



<対象商品>

2025/6/11(水)発売

reGretGirl メジャー3rdフルアルバム 「LOVERS」

COCP-42488 \3,300(tax in)



【お問合せ】

・日本コロムビア株式会社

03-5962-6990 (10:00~13:00 / 14:00~17:00(当社休日を含め、土・日曜日、祝日を除く)





【Profile】

2015年に大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」、9月から実施した全国20箇所のツーマンツアー「忘れられないツーマンツアー2022」は各所SOLD OUT。

2023年2月にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 “tear”」は軒並みSOLDOUT。

9月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2023」では、メンバーの人生に影響を与えた大先輩たちとの共演を果たした。

2024年1月から初の東名阪Zeppを含む、全国17箇所を回る「忘れたくないワンマンツアー “World with you”」を開催。

8月には「SUMMER ONEMAN LIVE 2024」と題し、大阪城野外音楽堂、ホールでは初となる人見記念講堂でのワンマンライブを開催。

バンド結成10周年を迎える2025年、3rdフルアルバムのリリースとバンド史上最長のワンマンツアーを予定している。



幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。





■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official X

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official

■reGretGirl Official TikTok

@regretgirl_official

https://www.tiktok.com/@regretgirl_official

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/