D4DJ、UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」キービジュアル＆ライブロゴ公開！

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株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd (ユニコード)の単独ライブ「Øver the Universe」を2025年7月5日(土)に SUPERNOVA KAWASAKI にて開催いたします。本ライブのキービジュアル及びライブロゴを5月9日(金)放送の「水曜日のD4DJ」にて発表いたしました。


また、ライブグッズの事前物販を6月30日(月)まで受付中です。



ライブ「Øver the Universe」特設ページ: https://d4dj-pj.com/live-event/post-132




■Øver the Universe 事前物販受付開始！

UniChØrd (ユニコード)の単独ライブ「Øver the Universe」の会場受け取りによる事前物販受付をD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、本日21時より開始いたしました。受付期間は6月30日(月)までを予定しております。この機会にぜひお買い求めください。




Øver the Universe 事前物販 受付ページ


D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE https://store.d4dj-pj.com/


■「UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」」公演概要



日時：2025年7月5日(土)


昼公演　開場14:15/開演15:00


夜公演　開場18:15/開演19:00


会場：SUPERNOVA KAWASAKI


出演：UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)





チケット販売ページURL


イープラス：https://eplus.jp/unichord/



チケット販売スケジュール


プレオーダー：2025年5月3日(土)10:00～2025年5月18日(日)23:59


一般販売　　：


昼公演　2025年5月26日(月)10:00～2025年7月5日(土)15:30


夜公演　2025年5月26日(月)10:00～2025年7月5日(土)19:30


■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！


「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。


オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。


歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……


さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！


D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/


D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj


D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/


D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw


D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/


D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO



D4DJ Official FAN CLUB情報


配信番組「水曜日のD4DJ」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！


イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意いたします！


https://mixch.tv/fc/927


■株式会社DONUTS　概要

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者：代表取締役 西村啓成


設立：2007年2月5日


事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業


企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/