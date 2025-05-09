D4DJ、UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」キービジュアル＆ライブロゴ公開！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd (ユニコード)の単独ライブ「Øver the Universe」を2025年7月5日(土)に SUPERNOVA KAWASAKI にて開催いたします。本ライブのキービジュアル及びライブロゴを5月9日(金)放送の「水曜日のD4DJ」にて発表いたしました。
また、ライブグッズの事前物販を6月30日(月)まで受付中です。
ライブ「Øver the Universe」特設ページ: https://d4dj-pj.com/live-event/post-132
■Øver the Universe 事前物販受付開始！
UniChØrd (ユニコード)の単独ライブ「Øver the Universe」の会場受け取りによる事前物販受付をD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、本日21時より開始いたしました。受付期間は6月30日(月)までを予定しております。この機会にぜひお買い求めください。
Øver the Universe 事前物販 受付ページ
D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE https://store.d4dj-pj.com/
■「UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」」公演概要
日時：2025年7月5日(土)
昼公演 開場14:15/開演15:00
夜公演 開場18:15/開演19:00
会場：SUPERNOVA KAWASAKI
出演：UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)
チケット販売ページURL
イープラス：https://eplus.jp/unichord/
チケット販売スケジュール
プレオーダー：2025年5月3日(土)10:00～2025年5月18日(日)23:59
一般販売 ：
昼公演 2025年5月26日(月)10:00～2025年7月5日(土)15:30
夜公演 2025年5月26日(月)10:00～2025年7月5日(土)19:30
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/
D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO
D4DJ Official FAN CLUB情報
配信番組「水曜日のD4DJ」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！
イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意いたします！
https://mixch.tv/fc/927
■株式会社DONUTS 概要
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/