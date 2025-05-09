【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の長岡技術科学大学と意見交換会を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 5月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年4月23日に長岡技術科学大学と「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関する取り組みについての意見交換会を、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）※で実施しました。

意見交換会は、J-PEAKSを通じて得た知見や情報を共有し、両大学におけるJ-PEAKSで描く戦略のさらなる推進につなげることを目的としています。長岡技術科学大学からは中山忠親特命副学長・教授をはじめとするJ-PEAKS担当者らが来学。本学からは、J-PEAKSリエゾンの佐藤法仁副理事・副学長・上級URAらが参加しました。



意見交換会では、本学の高等先鋭研究院システム、URAの人材育成、研究者の研究時間確保、学生ベンチャーなど、多岐にわたるテーマについて、両大学で意見交換を行いました。



佐藤副理事・副学長・上級URAからは、本学の社会変革を成すための取り組みについて、進捗を踏まえ、かつ課題点についても解決の糸口を見いだすために紹介。本学は「J-PEAKSのための取り組みではなく、岡山大学長期ビジョン2050の実現のための手段としてJ-PEAKSを活用する」という点を全学の共通認識として、J-PEAKSを単に研究開発事業としてだけではなく、ビジョン実現のための組織・制度改革の一環としても積極的かつ戦略的に取り組んでいる点、さらには那須学長が自ら各学部に赴きJ-PEAKSについて説明するなど、学内のあらゆるステークホルダーが自分事として希望を持ってワクワク・ドキドキできる組織風土の醸成を図っている点などについて説明しました。

中山特命副学長・教授からは連携大学を含めた取り組み紹介や海外展開の展望などについて紹介。さらには本学との具体的な連携についても提案がありました。



その後は、会場の共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）内の視察も行われ、イノベーションの芽が育つ場のあり方などについても意見が交わされ有意義な時間となりました。



今回の意見交換会を通じて、両大学はJ-PEAKS事業の推進における課題や成功事例を共有し、互いの連携を深めることができました。さらに、複数の具体的な連携案も生まれ、本年度中に実際の取り組みとして始動することとなりました。



本学では令和5年度J-PEAKS採択大学のみならず、令和6年度J-PEAKS採択大学とも新たな連携を実施できるように努めています。すでに立命館大学や九州工業大学などとの活発な意見交換を実施しており、我が国の研究大学群の山脈（PEAKS）形成のために、国内大学同士の「競争」から共にワクワク・ドキドキする「共創」へと、本学だけにとどまらないイノベーションの創出、我が国全体の研究力の発展等を牽引し、社会変革を実現させていけるように戦略を持って取り組んでいます。



また、単なる意見交換にとどまらず、今後の具体的方針について検討、決断、実行していきます。ぜひJ-PEAKS採択大学に限らず、お気軽に本学にお問い合わせいただければ幸いです。



今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学、そして長岡技術科学大学をはじめとする令和6年度J-PEAKS採択大学の絶え間ない挑戦と変化にご期待ください。

※共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」（令和4年度第2次補正予算）の採択を受けて本学津島キャンパスに整備した新施設です。本施設整備を通じ、研究成果を基にした国内外の社会課題解決やスタートアップを含めた新産業の創出などのイノベーションに結び付け、大学の機能強化を図ります。本学施設の建設にあたっては、事務職員や施設系技術職員、URAらが地域の同様な施設を見学し、情報収集を行ったうえで、コンセプトを主体的に決め、事業にあたりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001395.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001564.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001608.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001653.000072793.html

意見交換の様子

共創イノベーションラボ（KIBINOVE）のシンボル壁（INNOVATE）前での集合写真

共創イノベーションラボ（KIBINOVE）

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）（日本学術振興会）

https://www.jsps.go.jp/j-chukaku/

・長岡技術科学大学

https://www.nagaokaut.ac.jp/index.html

・長岡技術科学大学J-PEAKSの取り組み

https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-chukaku/saitakudaigaku/R6-17_torikumi.pdf

◆参考情報1

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択大学と文部科学省との政策懇談会で那須保友学長が取り組みを発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002967.000072793.html

・地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

・「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html

・岡山大学-信州大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）連携シンポジウムを開催～水と植物・光エネルギーから社会変革の実現方略を先鋭化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003076.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の立命館大学と意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002950.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の九州工業大学と意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003086.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.8

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002797.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.9

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002853.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.10

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002954.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.11

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003028.000072793.html

共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-7092

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14242.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください