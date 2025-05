“MAN WITH A MISSION” 結成15周年アリーナツアー完走！「XV e.p. Tour 2025」開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

MAN WITH A MISSIONが5月9日(土)石川県産業展示館4号館で、「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」ツアーファイナル公演を行った。

MAN WITH A MISSION Photo by Daisuke Sakai

本ツアーは2月1日(土)宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国9都市12公演にわたったアリーナツアー。“PLAY WHAT U WANT”に掲げた通り、事前にファンから会場で観たい・聞きたい楽曲を募り、さらにはメンバーやスタッフ投票も加算されたリクエストセットリスト公演だ。

MAN WITH A MISSION Photo by Daisuke Sakai

最終日となった石川公演はツアー各地でも披露されてきた「When My Devil Rises」から幕開け。ステージに大きくそびえ立つ5匹のオオカミの巨大オブジェが煌々と照らし出され、その瞳からは激しくレーザーを放つ。オールスタンディングの場内では観客が思い思いに体を揺らし、続く「distance」で一気に熱気に包まれた。Jean-Ken Johnnyの「本日ハツアーファイナル、追加公演!最終目的地ガココ金沢デゴザイマス。ヤレル準備ハデキテルカ?思ウ存分遊ンデイケー!」という雄叫びに続く楽曲はツアー開始直前にこの世に放たれた2025年新曲「REACHING FOR THE SKY」。12公演を通して紡がれ、力強い骨太なサウンドが増している。さらに「database」「1997」と繰り広げたあとは、バンドスタッフによるリクエスト楽曲。ツアー会場ごとにゆかりのスタッフ達のリクエストも演奏するというもので、この日は最新作「XV e.p.」から「Circles」がピックアップされた。思わぬ形で最終日にライブ初披露されることとなり、大きな歓声が沸いた。その後、「Emotions」のイントロが流れるとメンバーの後方には狼のマスカレードマスクで顔を覆ったストリングス隊が姿を表した。バンドサウンドに繊細ながらに豪傑なドラマチックな音が重なっていく。

Tokyo Tanaka Photo by Daisuke SakaiJean-Ken Johnny Photo by Daisuke SakaiDJ Santa Monica Photo by Daisuke SakaiKamikaze Boy Photo by Daisuke SakaiSpear Rib Photo by Daisuke Sakai

中盤にはストリングスとJean-Ken Johnnyでのアコースティックセクションで「アカツキ」を披露。後半に入ると「Vertigo」「フォーカスライト」「絆ノ奇跡」とさらに場内のボルテージを上げるナンバーが続き、MCでは活動初期に金沢に初めて訪れた際の思い出も披露。Jean-Ken Johnnyの「15年ノ思イ出ヲ引ッ提ゲテコノ曲ヲ聴イテクダサイ。」のあとに、「Memories」「FLY AGAIN」と畳みかけ、最後にはバンドの起点となった「DON’T LOSE YOURSELF」。5匹がステージを降りた後も、鳴りやまない拍手が続き、それに応えるように再びバンドがステージに姿を現すと最新作「XV e.p.」収録の「whispers of the fake」Tokyo Tanakaの独唱に場内が酔いしれる。さらに「higher」ラストにはツアーを帯同した吉田宇宙ストリングスの面々と共に、「15年間アリガトウゴザイマシタ。ソシテ、コレカラモヨロシクオ願イイタシマス。MAN WITH A MISSIONデシタ。マタ、オ会イシマショウ!」と「Rase your flag」で幕を閉じた。

MAN WITH A MISSION Photo by Daisuke Sakai

なお、ベストライブセットリストともいえる「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」は、3月22日&23日に行われたKアリーナ横浜公演がWOWOWにて6月15日(日)に独占放送されることも決定している。

MAN WITH A MISSION Photo by Daisuke Sakai

また、公演最後には3月にリリースされた新作EP「XV e.p.」を引っ提げ「PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」では開催のなかった3都市、東京・大阪・広島で「MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”」の開催が発表された。新ツアー3公演をあわせると期せずして15周年をなぞらえた15公演。全国を駆け回るライブバンドMAN WITH A MISSIONらしい計らいなのかもしれない。

さらに、15周年を彩る歴代アルバムの初アナログ化も決定。8月の「The World’s on Fire」から3か月連続でリリースされる予定で9月には「Break and Cross the Walls I」、10月には「Break and Cross the Walls II」「Trick or Treat e.p.」の初のアナログ化に加え、現在では入手困難となっていた1stアルバム「MAN WITH A MISSION」と2ndアルバム「MASH UP THE WORLD」がアンコールプレスされることも予定されている。今夏は各地大型フェスティバルに続々出演が決定しているMAN WITH A MISSION。秋にはヨーロッパ6か国13か所をヘッドライナーとして廻るツアー“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025の開催も決定しており、その勢いは留まるところを知らない。MAN WITH A MISSIONからますます目が離せない。

▼セットリスト

「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」

5月9日(土)石川県産業展示館4号館

1.When My Devil Rises

2.distance

3.REACHING FOR THE SKY

4.database

5.1997

6.Circles

7.Emotions

8.RAIN OF JULY

9.アカツキ (Acoustic Ver.)

10.Vertigo

11.フォーカスライト

12.絆ノ奇跡

13.Memories

14.FLY AGAIN

15.DON’T LOSE YOURSELF

16.Whispers of the fake

17.higher

18.Raise your flag

▼番組情報

4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル

MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

6月15日(日)午後8:00 WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

番組サイト https://www.wowow.co.jp/music/mwam/

▼MAN WITH A MISSION presents “XV e.p. Tour 2025”

2025年6月19日(木) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2025年6月23日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年7月 4日(金) 広島・広島文化学園HBGホール

*FUN WITH A MISSIONにて最速先行受付中

受付期間:2025年5月9日(金)22:00~2025年5月18日(日)23:59まで

https://fwam.jp/

▼リリース情報

アナログ盤リリース

発売日:2025年8月20日発売

タイトル:「The World’s on Fire」

品番・価格:SRJL-1141~1142 \5,280(税込)/\4,800(税抜)

仕様:2枚組(33RPM)、15周年メモリアル数量限定ナンバリング

ご予約はコチラ

https://ManWithAMission.lnk.to/TheWorldsOnFire_LP

【特典対象店舗/特典内容】

Amazon.co.jp / メガジャケ

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

<リリース予定>

・2025年9月

「Break and Cross the Walls I」初アナログ化

・2025年10月

「Break and Cross the Walls II」「Trick or Treat e.p.」初アナログ化

「MAN WITH A MISSION」「MASH UP THE WORLD」アンコールプレス予定

最新EPタイトル:XV e.p. 好評発売中

ST/DL https://MWAM.lnk.to/XV_e.p.

CD https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

収録曲ミュージックビデオリンク

「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iv7NPL1s2A0 ]

「Vertigo」ミュージックビデオ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FrXAUcLWYZ4 ]

「whispers of the fake」リリックミュージックビデオ

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oKLAVS0zfZw ]

▼イベント出演情報

2025年5月10日(土) GAPPA ROCKS ISHIKAWA

会場:石川県産業展示館

https://gapparocks.com/

2025年6月7日(土) FIRST SAIL"PORTBASE OPENING CEREMONY”MEET UP

会場:COMTEC PORTBASE

https://portbase.co.jp/schedule/20250607/

2025年6月14日(土) SATANIC CARNIVAL 2025

会場:幕張メッセ 国際展示場 9-11

https://carnival.satanic.jp/2025/

2025年6月25日(水) STRAIGHTENER presents "BROKEN SCENE" 2025

会場:豊洲PIT

https://www.straightener.net//carnival.satanic.jp/2025/

2025年6月28日(土) B’z presents UNITE #02

会場:Kアリーナ横浜

http://bz-vermillion.com/unite02/

2025年7月2日(水) J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 ACOUSTIC

会場:Zepp Haneda

https://www.j-wave.co.jp/topics/entry_kings27/

2025年7月5日(土) 京都大作戦2025~暑さも⾬もお茶のこ祭祭~

会場:京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

https://kyoto-daisakusen.kyoto/25/

2025年7月19日(土) NUMBER SHOT2025

会場:みずほPayPayドーム福岡

https://numbershot.jp/2025/

2025年7月26日(土)・27日(日) OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14

*出演日は後日発表

会場:男鹿市船川港内特設ステージ(秋田県)

https://onrf.jp/

2025年8月17日(日) SUMMER SONIC 2025 OSAKA

会場:万博記念公園

https://www.summersonic.com/info/osaka/

2025年8月22日(金) WILD BUNCH FEST.2025

会場:山口きらら博記念公園

https://www.wildbunchfest.jp/

2025年9月6日(土)・7日(日) WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025

*出演日は後日発表

会場:熊本県農業公園カントリーパーク

https://1chancefes.com/

▼海外ツアー情報

MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025

2025年

10月02日(木) UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

10月03日(金) UK Manchester @ O2 Ritz

10月05日(日) UK Birmingham @ XOYO

10月08日(水) Germany Berlin @ Metropol

10月10日(金) The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

10月11日(土) France Paris @ Salle Pleyel

10月14日(火) Germany Frankfurt @ Batschkapp

10月15日(水) France Lyon @ Le Transbordeur

10月17日(金) Germany Cologne @ E-Werk

10月18日(土) Germany Hamburg @ Markthalle

10月21日(火) Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk

10月24日(金) Austria Vienna @ Simm City

チケット販売はコチラ http://lnk.to/MWAM-HATW2025

<アーティスト関連サイトおよびSNS>

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

<プロフィール>

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。