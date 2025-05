¤¤¤Á¤´¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ê¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBIG ADVANCE GLOBAL¡×¤Î¥¿¥¤Å¸³«¤ò»Ù±ç¡¡ÆüËÜ¡¦¥¿¥¤À¯ÉÜ³«ºÅ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë½ÐÀÊ

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支えるサステナブルインフラ企業です。

当社グループのコリニア株式会社(以下、「コリニア」という。)は、株式会社ココペリ(以下、「ココペリ」という。)の海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」のタイでの展開に向けて、生成AIを活用したプラットフォーム開発支援とマーケティング支援を行っております。

このたび、2025年4月29日にタイ王国において、日本およびタイ政府による、「第1回エネルギー・産業対話」と同時に開催された日タイ企業・団体間の協力覚書9件の発表セレモニーに、ココペリと共に出席いたしました。

本セレモニーには、日本側から武藤経済産業大臣、タイ側からピチャイ副首相兼財務大臣およびエーカナット工業大臣が出席し、「エネルギー・産業対話」における閣僚会合の一環として執り行われました。

コリニアは「BIG ADVANCE GLOBAL」の生成AIを活用した開発支援とタイにおけるマーケティング支援にてココペリと協業しているため、本セレモニーに出席いたしました。

左から 武藤容治経済産業大臣、コリニア株式会社 代表取締役CEO:小倉 朗、株式会社ココペリ 代表取締役CEO: 近藤 繁、タイ中小企業振興庁(OSMEP)チェアマン:ティティポン・キヤオパイサン、KAIGO Life Co., Ltd. CEO:チャヤポン・ポンプラパー、KAIGO Life Co., Ltd. COO:チナティップ・ポンプラバー、ピチャイ・ジュンハワーチラ副首相兼財務大臣、エーカナット・プロムパン工業大臣

■ 株式会社ココペリについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/246_1_68372bd0f348d6737f2883dfa1f7200e.jpg ]

■ コリニア株式会社について

コリニアは、企業の事業変革を実現するため最適なソリューションの実装を行っています。生成 AI 活用の分野では、実務的な理解を深めることでビジネス要件を定義し、業務課題にフィットしたモデルを構築します。また、対話を通して、ユーザーが求める回答を得るために必要な情報を引き出すステップを組み込むなど、既存のパッケージのサービスにはない細やかな対応も行います。

コリニアホームページ : https://clnr.inc

※ 本リリースに関するお問合せ先

コリニア株式会社 info@clnr.inc 050-3635-2126(担当者:及川)