i-dle¡¢8th Mini Album¡ØWe are¡Ù¤è¤êÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖGirlfriend¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª¡Ö·Ú²÷¤ÊÂç¹ç¾§¡×¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Ç®µ¤¤òÀè¼è¤ê!!

i-dle(アイドゥル)が「Girlfriend」のMVを公開し、カムバックへの熱気を高めた。

所属事務所CUBE ENTERTAINMENTは9日、i-dle(MIYEON、MINNIE、SOYEON、YUQI、SHUHUA)の公式SNSチャンネルを通じて、8th Mini Album『We are』の収録曲「Girlfriend」のMVを公開した。

SOYEONが作詞・作曲に参加した「Girlfriend」は、リズミカルなサウンドにメンバーたちの個性的な音色が加わったエレクトロポップスタイルの楽曲で、別れを経験した友人を慰めるメッセージが込められている。

「Your girlfriend is better than a boyfriend」などの歌詞や軽快なメロディー、大合唱のサビが魅力的なトラックだ。

i-dleはMVで「自由と解放の都市」パリを背景に、友人の助っ人として登場。パリ市内でバスを追いかけるSOYEON、大きなゴミ箱を引きずって歩くMINNIE、事故車のトランクを閉めるYUQIの姿はミステリアスな雰囲気を醸し出している。

続いて、警察車両に追われるように夜の街を歩くMIYEONと、警察車の後部座席で無表情を浮かべるSHUHUAの姿が緊張感を高めた。その中で、MINNIEが引いていたゴミ箱から落ちた靴と、YUQIが閉じたトランクに挟まった靴が強烈な印象を残し、見た人々の好奇心を刺激した。

i-dleは昼には手帳を確認しながら謎の男たちを追跡し、夜には友人たちとクラブに行ったり街を自由に駆け回ったりして、楽曲の雰囲気を表現。特にパーティーを楽しんでいたメンバーと友人たちのもとに警察がやって来るというエンディングが注目を集めた。

i-dleの8th Mini Album『We are』には「Girlfriend」をはじめ、「Good Thing」「Love Tease」「Chain」「Unstoppable」「If You Want」など、全6曲が収録されている。「Girlfriend」MVを公開したi-dleの新アルバムは、19日に発売される。

写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT

