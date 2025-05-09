¡Ú¥À¥ó¥¹¡¦HIP HOP¡Û¥À¥ó¥µーMAiKA¤È¿·µ¬¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë

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2016¡¡JUSTE DEBOUT HIP-HOPÉôÌç Í¥¾¡
2018¡¡THE GAME HIP HOP SIDE ½àÍ¥¾¡
2019¡¡WDC WORLD FINAL2019 Í¥¾¡
2021¡¡HIPHOP Forever Japan ½àÍ¥¾¡
2023¡¡THE CIRCLE DANCE LAB Í¥¾¡
2024¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2024 ALL STYLES Í¥¾¡
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