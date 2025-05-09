IBM LinuxONE Emperor 5¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡¢AI¤Ç²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹
IBM¤ÏËÜÆü¡¢AI ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥óÆâÂ¢¤Î IBM Telum(TM) II ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥Çー¥¿¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë AI ¸þ¤±¤Î¹âÀÇ½ Linux ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëIBM(R) LinuxONE 5(https://www.ibm.com/jp-ja/products/linuxone-5) ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Î¼Â¸½¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎAI¤ÎÅý¹ç¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
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IBM LinuxONE¤ÎÂè5À¤Âå¤Ç¤¢¤ëIBM LinuxONE 5¤Ï¡¢IBM¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³È½¼¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»Üºö¤Î»Ù±ç¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
LinuxONE 5¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹ÈÏ¤Ê°Å¹æÂÓ°èÉý¡¢ÊÆ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊNIST¡Ë¤Ë½àµò¤·¤¿ÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¤È¥Çー¥¿¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹[1]¡£¤³¤Î¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¦¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤Î¡Öº£¤¹¤°¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¸å¤Ç²òÆÉ¤¹¤ë¡Êharvest-now, decrypt-later¡Ë¡×¹¶·â¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¶¼°Ò¤ä¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
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¤³¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¡¢¥¹¥Úー¥¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è(https://mediacenter.ibm.com/media/1_2ru6p9qx)¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ðー¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¤òÃ±°ì¤ÎÂçÍÆÎÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¡¢Æ±¤¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëIBM LinuxONE 5¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢x86¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢5Ç¯´Ö¤ÇÁí½êÍ¥³¥¹¥È¤òºÇÂç44%ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹[2]¡£
À®¸ù»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¹Á(https://www.ibm.com/jp-ja/case-studies/port-de-barcelona)¤Ï¡¢Ê£»¨¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ëÊªÎ®¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òIBM LinuxONE¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¹Á¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òºï¸º¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
LinuxONE 5¤Ï¡¢ºÇÂç99.99999999%¡Ê¥¨¥¤¥È¡¦¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤Î²ÄÍÑÀ[3] ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤È±¿ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁýÂç¤¹¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¼ûÍ×¤ØÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢CIO¤¬¡¢¥Çー¥¿¤ò½¸Ìó¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÍ½»»¤È¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ー¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëº£Æü¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
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IBM LinuxONE 5¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹IBM Telum II¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ë¤Ï¡¢Âè2À¤Âå¤Î¥ª¥ó¥Á¥Ã¥×AI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBM Telum II¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ï¡¢Í½Â¬AI¤ÈLLM¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÂçÎÌ¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤ò¤è¤êÀµ³Î¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IBM Spyre(TM)¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢PCIe¥«ー¥É¤ò²ð¤·¤Æ2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÄó¶¡Í½Äê¤Ç¡¢Telum II¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÊä´°¤¹¤ëÄÉ²Ã¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ç¥ëAI¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÉÔÀµ¸¡½Ð¡¢²èÁü½èÍý¡¢¾®Çä¤Î¼«Æ°²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Â¬¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈAIÆ³Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢IBM LinuxONE¸þ¤±AI¥Äー¥ë¥¥Ã¥È(https://www.ibm.com/jp-ja/products/ai-toolkit-for-z-and-linuxone)¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Telum II¥×¥í¥»¥Ã¥µー¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢IBM LinuxONE 5 ¾å¤Ç¤Î Red Hat(R) OpenShift(R) AI ¤È Red Hat(R) OpenShift(R) Virtualization ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Red Hat OpenShift Virtualization Technology Preview(https://access.redhat.com/ja/support/offerings/techpreview) ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï Red Hat OpenShift Container Platform ¾å¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î VM ¤È¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÎ¾Êý¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Red Hat OpenShift AI ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÉ¸½à¥âー¥É¤Ç¤Î¤ß¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ç¥×¥í¥¤¤Ç¤¡¢vLLM ¥é¥ó¥¿¥¤¥à¡¦¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
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IBM LinuxONE¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ëISV´ë¶È¡ÊÆÈÎ©·Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Àー¡Ë¤Ï¡¢LinuxONE¤ÎAI¤È°Å¹æ²½¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÑÅÓÊÌ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー(https://community.ibm.com/community/user/ibmz-and-linuxone/groups/public?CommunityKey=64d1d1bd-66bc-4ecb-b9e8-0372b18c5bcb)¤Ï¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤Î¤¿¤á¤Î½ÀÆð¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥Äー¥ë·²¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IBM¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢LinuxONE¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢Åý¹ç¡¢AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿ôÉ´¼Ò¤ÎºÆÈÎ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBM LinuxONE¤Ï¡¢Canonical(https://ubuntu.com/blog/ibm-linuxone-emperor-5-ubuntu-server-integration)¼Ò(Ubuntu³«È¯»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー)¤äSUSE(https://www.suse.com/c/securing-your-data-fortress-suse)¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊLinux¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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IBM LinuxONE¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢IBM Technology Lifecycle Services¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBM LinuxONE Expert Care(https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803f62fd8f6?utm_medium=OSocial&utm_source=Twitter&utm_content=FHCWW&utm_term=17LGS&utm_id=IBMLogo23-IBMLinuxOneExpertCare-TLSSubmission-2023-04-11)¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¿×Â®¤ÊÌäÂê²ò·è¤òÄó¶¡¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÏRed Hat¡¢SUSE¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IBM LinuxONE 5¤Ï¡¢IBM¤ÎLinux¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãーÀïÎ¬¤Î¼¡¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎºÇÅ¬²½¡¢±¿ÍÑ¤Î´ÊÁÇ²½¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Linux¤ÈAI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÅ¸³«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤ÎÅý¹ç¡¢¼¡¤ÎÊÑ³×¤ÎÇÈ¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢IBM LinuxONE(https://jp.newsroom.ibm.com/2025-05-06-ibm-accelerates-enterprise-gen-ai-revolution-with-hybrid-capabilities)¤ÏÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IBM LinuxONE 5¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 AM ¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô²Æ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢IBM LinuxONE 5 ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLinuxONE: Unlocked¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ ibm.com/linuxone-5(http://ibm.com/linuxone-5)
ÅöÊóÆ»»ñÎÁ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËIBM Corporation¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Î¾¶Ìõ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://community.ibm.com/community/user/ibmz-and-linuxone/blogs/tina-tarquinio1/2025/05/06/the-next-generation-of-ibm-linuxone?communityKey=200b84ba-972f-4f79-8148-21a723194f7f)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à
1 https://research.ibm.com/blog/nist-pqc-standards
2 ÌÈÀÕ»ö¹à¡§IBM(R) ¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¢Åý¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇ½¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ðー¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£IBM Machine Type 9175 MAX 136 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢136 ¸Ä¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥é¥Ö¥ë¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¦¥æ¥Ë¥Ã ¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿ 3 ¤Ä¤ÎCPC ¥É¥í¥ïー¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È³°Éô¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÎ¾Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë 6 ¤Ä¤Î I/O ¥É¥í¥ïー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£x86¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âè5À¤ÂåIntel(R) Xeon(R) Platinum 8592+¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤ò2´ðÅëºÜ¤·¡¢CPU¤¢¤¿¤ê64¥³¥¢¤Î»ÔÈÎ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¡£¤É¤Á¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ï¡¢Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17 ¾å¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý (OLTP) WebSphere Liberty v25 ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢Æ±¤¸ OCP ¥¯¥é¥¹¥¿¾å¤Î EDB Postgres for Kubernetes v1.25 ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥³¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â Red Hat Enterprise Linux v9.5 ¤È KVM ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ï¡¢ËÜÈÖ´Ä¶¤ÈÈóËÜÈÖ´Ä¶¤òÊ¬¤±»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£TCO¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¹¥Úー¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¿Í·ïÈñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£IBM z17Â¦¤Ç¤Ï¡¢IBM z17 Type 9175 MAX 136¤¬1Âæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢x86Â¦¤Ç¤Ï¡¢23Âæ¤Î¥µー¥Ðー¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Èæ³Ó·×»»·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
3 ÌÈÀÕ»ö¹à¡§´üÂÔÃÍ¤Î·×»»¤Ë¤Ï¡¢Â¬Äê¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯ IBM ÆâÉô¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢IBM LinuxONE Emperor 5¡¢RHOCP 4.14 °Ê¾å¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿ IBM z/VM V7.3 °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢IBM Operations Manager¡¢¥á¥È¥í¡¦¥Þ¥ë¥Á¥µ¥¤¥È¡¦¥ïー¥¯¥íー¥É¤ª¤è¤Ó GDPS Global ¤ò´Þ¤à¡¢¥á¥È¥í¡¦¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Çー¥¿Éüµì¤ª¤è¤Ó²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤ÎÉüµì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î GDPS 4.6 °Ê¾å¡¢¤ª¤è¤Ó IBM HyperSwap ¤òÈ÷¤¨¤¿ IBM DS8000 ¥·¥êー¥º¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸¡¾Ú¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÏMongoDB v4.4¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£z/VM Single System Image ¥¯¥é¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢GDPS xDR Proxy for z/VM¡¢¥íー¥«¥ë¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ÉÍýÍÑ¤Î Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.14 °Ê¾å¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥·ーµ»½Ñ¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÄä»ß¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¹½À®¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Þ¤¿¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤Ï¡¢²ÄÍÑÀÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£