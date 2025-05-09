5·î10Æü¤«¤é°¦Ä»½µ´Ö¡ª ²òÀâ²»À¼¤Ä¤¡Ö¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¸ì¡×¤ä¥¯¥¤¥ºÆ°²è¤â³Ú¤·¤¤¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª¡ª
Îß·×10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
ÌîÄ»¤Î°ì¼ï¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÊ¸Ë¡¥ëー¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊ¸¾Ï¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë ¨¡¨¡ ¤³¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿Æ°Êª¸À¸ì³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚ½Óµ®ÀèÀ¸¤Î²Ê³Ø¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¤¬10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÄ»¤ä²Ê³Ø¤Ë¤¯¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡×¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¿Íµ¤³ÈÂçÃæ¤Î£±ºý¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ½ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.shogakukan.co.jp/pr/bokutori/
¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¸«¤É¤³¤í¡ª
£±¡ËÎëÌÚÀèÀ¸¤Î¥ß¥Ë²òÀâ²»À¼¤Ä¤¡ª ¼ÂºÝ¤Î¡Ö¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò3¼ïÎàÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¥¯¥¤¥º¤¬³Ú¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
£³¡ËÎëÌÚÀèÀ¸¤¬ËÜ½ñ¤Ë¤³¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
5·î¡¢6·î¤âÎëÌÚÀèÀ¸¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ç¤Î½ñÉ¾·ÇºÜ¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¼¤Ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤ËÜ¤Ç¤¹¡ª¡¡
5·î10Æü～16Æü¤Ï°¦Ä»½µ´Ö¡£¿·ÎÐ¤Î¤â¤È¤ÇÄ»¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤¿¤Á¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥É¥ê¥È¥ëÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¡¡
¡¡ÎëÌÚ½Óµ®
¡¡Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡»ÍÏ»È½ÊÂÀ½ ¥«¥éー¸ý³¨¤Ä¤ 264¥Úー¥¸¡¡¾®³Ø´Û
¡¡ISBN978-4-09-389184-4
¡¡https://www.shogakukan.co.jp/pr/bokutori/
ÎëÌÚ½Óµ®¡Ú¤¹¤º¤¡¦¤È¤·¤¿¤«¡Û¡Ä¡Ä ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£Æ°Êª¸À¸ì³Ø¼Ô¡£1983Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷SPD¡¢µþÅÔÂç³ØÇòÈý¥»¥ó¥¿ーÆÃÄê½õ¶µ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÉ½¾´¡Ê¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¾Þ¡Ë¡¢ÆüËÜÀ¸ÂÖ³Ø²ñµÜÃÏ¾Þ¡¢ÆüËÜÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø²ñ¾Þ¡¢World OMOSIROI Award¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ë¸À¸ìÇ½ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿·¤·¤¤³ØÌä¡¢¡ÖÆ°Êª¸À¸ì³Ø¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡£¶¦Ãø¤Ë¡ØÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£