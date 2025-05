ÅìËÌ6¸©¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡ÖÌô²¦Æ²¡×¤¬ÎäÅà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ö¥Ú¥È¥³¥È¥Õー¥º¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò6·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡£¼è°·Å¹ÊÞ¿ô¤Ï500Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡£

株式会社PETOKOTO

日本で急拡大する冷凍フレッシュペットフードのパイオニア「ペトコトフーズ(PETOKOTO FOODS)」を提供する株式会社PETOKOTO(代表取締役社長:大久保泰介、本社:東京都渋谷区、以下当社)は、東北6県を中心に展開するドラッグストア「薬王堂」に6月1日より順次提供を開始します。

ペトコトフーズは「エサからごはんと呼ぶ世界へ」をコンセプトに、国産食材メインで低温スチーム・急速冷凍製法により水分量が豊富で手作りごはんのような美味しさながら、全犬種全年齢で主食としてもトッピングとしてもご利用いただけるフレッシュペットフードブランドです。2020年の販売開始からオンラインのサブスクを中心に累計販売5,000万食を突破し、全国500店舗に拡大しています。

■ペトコトフーズ取り扱い商品

・冷凍フレッシュドッグフード(低脂肪チキン・ポークの2種メニュー)

■ペトコトフーズ取り扱い店舗

・124店舗(6/1順次販売開始)

※営業時間や、在庫有無については、直接店舗にお問い合わせください。

■(株)薬王堂 商品部 バイヤー 鈴木氏のコメント

当社では長年ペット領域の強化に努めており、冷凍ペットフードの取り扱いもその一環として強化をしています。冷凍ペットフードは鮮度や食いつきの良さが最大の特徴となりますが、ペトコトフーズは栄養バランスに優れた総合栄養食でありながら、ヒューマングレードで高品質なごはんが魅力に感じました。今回は、低脂肪チキンとポークを中心とした取り扱いをさせていただくこととなりました。

100店舗を超える店舗にて、ペトコトフーズの取り扱いが開始いたします。ぜひ、近くの薬王堂で取り扱いが開始されましたらぜひお買い求めください。

冷凍フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」とは?

「ペトコトフーズ」は多くの愛犬家にご支持いただき、累計販売食数5,000万食を突破 ※1、会員数は13万頭となりました ※2。

従来のドライフードやウェットフードの概念に囚われず、ヒューマングレードの新鮮な国産の肉と野菜のみを使用し、食材本来の美味しさや栄養価がそのまま摂れる低温加熱調理にこだわっていることが特長です。調理・配送・保管などお客様にお届けするまで全ての工程が、人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へお届けしています。

2024年10月、既存の冷凍タイプの栄養素とおいしさ、安全性といった手づくりごはんの魅力はそのままに、常温で2年保存できるウェットフードも発売。手作りご飯がより手軽で便利になりました。

2024年11月にはフレッシュフードでは日本で初めて病気の愛犬にも美味しく食べていただける療法食を販売開始しました。

※1 2025年2月28日時点/2.0kgの小型犬で1日2食与えるものとして換算

※2 2025年2月末時点

ペトコトフーズ7つの特徴

・社内獣医師が開発した総合栄養食/療法食

・食材から調理、お届けまですべてヒューマングレード

・食材本来の香りとおいしさをそのまま冷凍パック

・必要な時に必要な分だけをサブスクリプションでご自宅へお届け

・会員さまとともに商品開発に取り組み、10回以上の商品リニューアルを実施

・購入検討中の方も愛犬の食事の相談ができる無料獣医師相談サービス

・売上の1%は保護犬猫へ「美味しい幸せが保護犬猫の未来の幸せに」

冷凍フレッシュペットフードの市場はアメリカで先行して拡大

ブランドサイトはこちら :https://shop.petokoto.com/

人間の食品でも冷凍食品がトレンドとなり急成長する中で、ペットフードに関しても冷凍の時代が到来しています。

ペットの家族化により、アメリカを中心に海外でフレッシュペットフード市場は拡大し、アメリカは現在6,000億円の規模が年次20%で成長しており、2025年には1.4兆円の規模になると予想されています。

日本でも同様の家族化により「愛犬や愛猫に新鮮なごはんをあげたい」飼い主が増加しており、2020年に弊社を筆頭に冷凍フレッシュペットフード市場が立ち上がり、日経トレンディの2022年ヒット予測商品にランクインするなど、順調に拡大しています。

参照:US - Fresh Pet Food Market by Distribution Channel, Product, and Type - Forecast and Analysis 2024-2028

イークラウドで株式投資型クラウドファンディングを実施中

イークラウド株式会社(東京都中央区、代表取締役:波多江直彦、以下「イークラウド」)」が運営する株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」にてコミュニティラウンドの資金調達を開始いたします(募集開始は5/7から5/21まで)。

二回目となる今回の募集では、新たな個人投資家はもちろん、ペトコトが展開するサービスのお客さま、全国の愛犬・愛猫家も株主に迎えるコミュニティラウンドとして実施することによって、ペトコトが掲げる「ペットを家族として愛せる世界へ」を共に目指す機会・環境を創出してまいります。

愛犬家も、愛猫家も、苦手な方も株主に。

イークラウドで個人投資型クラウドファンディングを実施中です。

投資家登録はこちら(https://lp.ecrowd.co.jp/20250424_pj51/?utm_source=referral&utm_medium=social&utm_campaign=pj51)

■ 投資家向け募集ページ:https://lp.ecrowd.co.jp/20250424_pj51(https://lp.ecrowd.co.jp/20250424_pj51/?utm_source=referral&utm_medium=social&utm_campaign=pj51)

※ 応募には新規投資家登録が必要になります

ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について

詳細を見る :https://lp.ecrowd.co.jp/20250424_pj51/?utm_source=referral&utm_medium=social&utm_campaign=pj51

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに、全ての命が尊重される社会をつくるためペットを迎えてから最期まで一匹一匹によりそうコンシェルジュブランドを目指すスタートアップ企業です。

代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、「足が内股」という理由だけで保護犬として捨てられ0円の価値になっていた愛犬のコルクと出逢い、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため、2015年に起業しました。ペットサービス史上初めて優勝した日本最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD NAHA2022」での様子は、PETOKOTOの想いが閉じ込められています。ぜひ、こちらの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O9lxZUjHwXA ]

現在は、出逢いの家族化として保護犬猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)」、情報の家族化としてペットライフメディア「ペトコトメディア」、食事の場として「ペトコトフーズ」を展開しています。また、大企業との共創も推進しており、JR東日本とは日本で初めてペット専用新幹線を運行、T&Dグループとは加入するだけで保護犬猫に支援できる「ペトコトペット保険」、丸井とは使うたび保護犬猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」など、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュに向けて推進しています。

ペトコトフーズの取扱いを検討されたい事業者様・店舗様

ペトコトフーズは全国での卸売販売を行う事業者様・店舗様、ブリーダー様や保護団体様を募集しております。ご興味をお持ちの方はお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。

詳細を見る :https://x.gd/c5nJn

<販売店舗>

スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など全国約500店舗以上で取り扱いいただいています。(2025年4月30日時点)

ペトコトフーズ販売店舗一覧 :https://foods.petokoto.com/stores

<協業事例>

・2021年12月 星野リゾートで愛犬用ごはんの提供検証を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000015317.html)

・2022年2月 住友不動産ヴィラフォンテーヌ「inumo」で愛犬用ごはんの提供を開始

・2022年5月 JR東日本と協業し、日本で初めてのペット専用新幹線を運行(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000015317.html)

・2025年3月 食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」一部店舗・オンラインストアにてペトコトフーズの販売を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000015317.html)

・2025年4月 大型家電世界シェア16年連続No1※1のハイアールとインターペットに共同出展(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000015317.html)



【会社概要】

会社名:株式会社PETOKOTO

所在地:東京都渋谷区桜丘町23-3篠田ビル3階

代表者:代表取締役社長 大久保泰介

設立日:2015年3月23日

資本金:30,000,000円円

ホームページ:https://corp.petokoto.com

事業内容:ペットを迎えてから最期まで一生によりそうコンシェルジュ

・日本最大級 保護犬猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)(https://omusubi-pet.com/)」

・日本最大級 ペットライフメディア「ペトコトメディア(https://petokoto.com/)」

・フレッシュペットフード「ペトコトフーズ(https://shop.petokoto.com/)」

・保護犬猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード(https://www.eposcard.co.jp/collabo/petokoto/index.html?s=003)」

・保護犬猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険(https://www.petfamilyins.co.jp/agent/petokoto01e/)」

・飼い主の万が一の際にペットを守る保険「みらいの約束(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22)」



<受賞実績>

IVS LAUNCHPAD 2022 NAHA 優勝(ペットサービス史上初)

東洋経済 すごいベンチャー100(ドッグフードサービス史上初)

2020年度グッドデザイン賞(ペットフードサービス史上初)

総務省主催「異能ジェネレーションアワード」特別賞(ペットフードサービス史上初)

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)

Forbes JAPAN 日本の起業家名鑑400(ペットフードサービス史上初)