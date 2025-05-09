¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈGoogle Cloud¡¡²Ì´º¤Ê»³³Ù²¼¤êÁö¹Ô¤ÇGENBETA¥«ー¤ò½¼ÅÅ¡ª
- ¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈGoogle Cloud¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥¸¡×¤ò´°¿ë¡£²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Î¤ß¤Ç¥â¥Ê¥³»Ô³¹ÃÏ¥µー¥¥Ã¥È1¼þÊ¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òGENBETA¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥ìー¥¹¥«ー¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿
- ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÆ½Æ»¤ò¡Ö¥Õ¥êー¥Û¥¤ー¥ë¥âー¥É¡ÊÂÆÀÁö¹Ô¡Ë¡×¤Ç1,000¥áー¥È¥ë¤Î¹âÄãº¹¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Google AI Studio¤¬GENBETA¤ÎÁö¹Ô¥ëー¥È¤òÆÃÄê¡¦¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ö¥ìー¥¥ó¥°¥¾ー¥ó¤È½ÅÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿
- ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥ìー¥¹Ãæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î40¡ó¤ò²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¥Þ¥·¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿²óÀ¸¥Ö¥ìー¥Ç½ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿
- GENBETA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëABB¤ÎÊý¿Ë¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¥¯¥êー¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀè¶îÅª¤Êµ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë
¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³×¿·¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¸Â³¦¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢ºÇ¿·¤ÎGENBETA¡Ê¢¨¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡ÖMountain Recharge¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨GENBETA¡Ê¥¸¥§¥ó¥Ùー¥¿¡Ë¤È¤Ï¡§¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Î¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î»î¸³¼ÖÎ¾¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë
Google Cloud¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÎGENBETA¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹»³Æ»¤ÇÉ¸¹âº¹1,000¥áー¥È¥ë¤ò¡Ö¥Õ¥êー¥Û¥¤ー¥ë¥âー¥É¡ÊÂÆÀÁö¹Ô¡Ë¡×¤Ç²¼¤ê¡¢²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Î¤ß¤ÇÅÁÀâÅª¤Ê¥â¥Ê¥³»Ô³¹ÃÏ¥µー¥¥Ã¥È¤ò1¼þ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏRed Bull ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬»£±Æ¡¦À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Google Cloud¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ë¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹¡ÊCol de Braus¡Ë»³Äº¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê»³Æ»¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÀÇ½¤È½ÓÉÒÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢GENBETA¥«ー¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î²þÀµÀÇ½¤òÈäÏª¡£
¼ÖÎ¾¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇ¾®¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¸µ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£MSG¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¥Áー¥àÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Î¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥í¥·¥¿ー¤¬¤³¤ÎÁö¹Ô¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÎÁ´22Ì¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ìー¥¹´°Áö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â40¡ó¤ò²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤ÇÀ¸À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é£Å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ABB¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¶È³¦¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²þÁ±¤Ë¤â±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GENBETA¥«ー¤Ï¡¢¥ìー¥¹¥âー¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç600kW¡ÊÁ°ÎØ250kW¡Ü¸åÎØ350kW¡Ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²óÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ºÂ®¤¹¤ëÎÏ¤¬¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëÎÏ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¶¯ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥¸¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥¸¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Ï¸ø¼°¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ëGoogle Cloud¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢GENBETA¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëABB¡¢¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¡¢SABIC¤Î¥µ¥Ýー¥È¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Google Cloud¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢Gemini API via Goolge AI Studio¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈGoogle Cloud¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤ê¤¯¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¤êºä¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë½½Ê¬¤ÊÅÅÎÏ¤ò²ó¼ý¤·¡¢£±¼þ3.337km¤Ë¤ª¤è¤Ö¥â¥Ê¥³¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤ò´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ー¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¾ÜºÙ
Google Cloud¤ÎÅý¹çµ»½Ñ
- Google AI Studio:Gemini API¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²¼¤êÁö¹Ô»þ¤ÎÊ£»¨¤ÊÊÑ¿ô¡Ê¥Ö¥ìー¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Â®ÅÙ¤È½ÅÎÌÈæ¡¢½ÅÎÏ¤Î±Æ¶Á¡¢Áö¹Ô³ÑÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²óÀ¸¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- BigQuery:Google Cloud¤Î¥µー¥Ðー¥ì¥¹AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àBigQuery¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¼ÖÎ¾¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥êー¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¸¡¾Ú¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Firebase:Google Cloud¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àFirebase¤Ï¡¢¥ìー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Chromebook¤äPixel¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇBigQuery¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¥Æ¥ì¥á¥È¥êー¥Çー¥¿¤ò¡¢¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¥Û¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- NotebookLM:Google¤ÎAI¸¦µæ¡¦¼¹É®¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈNotebookLM¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢µ»½Ñ»ÅÍÍ¡¢ÊªÎ®·×²è¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈGoogle Cloud¥Áー¥à´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ïー
¼ÖÎ¾¤Ï½ÅÎÏ¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢1.6～2.0kWh¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²óÀ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢3.337km¤Î¥ìー¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ò1¼þ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï²óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤À¤±¤ÇÌó60Âæ¤ÎGoogle Pixel 9 Pro XL¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹
¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¤¥À¥ó¡ÊAlex Aidan, ¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ìー¥¹¥¹¥Èー¥êー¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¹â¸úÎ¨¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²óÀ¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎAI¤¬¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーºÇÅ¬²½¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤É¤ì¤Û¤É³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ò¼¨¤¹¼ÂÎã¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢Google Cloud¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤¿¤Á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢Æ»Ï©¼ÖÎ¾¤Î²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¡¢ÇÛÁ÷¥Õ¥êー¥È¤ÎÆ°Åª¥ëー¥ÈÀß·×¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤Î²ÝÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈGENBETA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸Â³¦¤ËÄ©¤ß¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Google Cloud¤È¤ÎµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Ï¢·È¡¢ABB¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎÊª¸ì¤äÀ½ÉÊ¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤¹¤ëÆ»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥®¥èー¥à¡¦¥íー¥¯¡ÊGuillaume Roques, Google Cloud EMEA¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡ÖGoogle Cloud¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÆÈ¼«²ÝÂê¤ò¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØMountain Recharge¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢AI¤¬Ê£»¨¤Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¤«¤ò¸«»ö¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¼¤êºä¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤ÊÊªÍý¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²óÀ¸²ÄÇ½ÎÌ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ìー¥¹¥«ー¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤¬¸úÎ¨¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤«¤é¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Tokyo E-Prix ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
ÇòÇ®¤ÎEV¥ìー¥¹¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²»³Ú¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÎÅìµþÂç²ñ¡ÖTokyo E-Prix¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ABB FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éEÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎSNS¤Ç¤ÏºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°Facebook¡¢Instagram¡¢X¡¢TikTok¡¢YouTube¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é£ÅÅìµþÂç²ñ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éEÅìµþÂç²ñ¡Ê@FETokyoEPrix¡Ë¡¡https://x.com/FETokyoEPrix¡¡
¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤ÈABB FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éEÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ABB FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éEÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ëFIAÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤¬Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ìー¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éE¤Î¥Áー¥à¡¢¥áー¥«ー¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢ÊüÁ÷¶É¡¢³«ºÅÅÔ»Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¿Í¡¹¤ÈÃÏµå¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡¡https://www.fiaformulae.com¡¡
Tokyo E-Prix¡¡https://www.fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo¡¡
ABB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ABB¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç»ñ¸»¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¸úÎ¨À¡¢À¸»ºÀ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Í¥¤ì¤¿À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖEngineered to Outrun¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë105,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤¹¤ëABB¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¾Ú·ô¼è°ú½ê (ABBN) ¤ª¤è¤Ó ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à (ABB) ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://global.abb/¡¡