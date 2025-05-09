¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤òºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µµ°æ ¹À¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3261¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3691¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î³ô¼°500³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤òÍ¥ÂÔÉÊÌÜ¤È¤·¤Æ¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³ô¼çÍÍ¤Ï¡¢¸ò´¹Àè¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤ÊÍ¥ÂÔÉÊÌÜ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥ºÅ¬»þ³«¼¨¡§
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250509/20250508535079.pdf
¢£³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¾å¾ì´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ä¡Ø»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÅì¾Ú¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¡¢Ä¾¶á30Ç¯¤Ç¤ÎÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î½Ì¸º¡¢¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ(NISA)¤Î¿·À©ÅÙ³«»Ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´ë¶È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¿·Àß¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åì¾Ú¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¡Ö¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡×¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢º£¸å¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¿·Àß¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÁý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¡×¤ò¡¢ÃíÎÏÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ÎDX(¶âÍ»)ÎÎ°è¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤·¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÎÎ°èÃ±ÂÎ¤ÇÎ®ÄÌÁí³Û100²¯±ß¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¸½ºß20¼Ò¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ô½½¼Ò¤è¤êÆ³Æþ°Õ»×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¥®¥Õ¥È¡Ê¾¦ÉÊ·ô¤äÉÊÊª¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÂ¨»þ¤Ë¼õ¼è¡¢¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥Õ¥ÈÂå¶â¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶â
Åö¼Ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Î¥®¥Õ¥ÈÂå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹)¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÈñÍÑºï¸º¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Í¾¾ê¶â³Û¤Ç³ô¼çÍÍ¤Ø¼¡²ó°Ê¹ß¤Î´Ô¸µ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³.½¸·×¤«¤éÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤òÄã¥³¥¹¥È¡¦Äã¹©¿ô¤Ç¼Â¸½
³ô¼çÍÍ¤Ø¤ÎÍ¥ÂÔ¤Î½¸·×¤«¤éÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¦Äã¹©¿ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´.¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤È¤ÎÊ»ÍÑ
PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢ÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤äÍ¥ÂÔ·ô¤ò¸ò´¹Àè¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´ë¶È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£µ.Æ°²èÁÞÆþµ¡Ç½¤ä¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ÎÌµÎÁÄó¶¡
´ë¶È¤«¤é³ô¼ç¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²èµ¡Ç½¤ä¡¢¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È³ô¼ç¤ÎÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³ô¼çÈÖ¹æ¤´¤È¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í¥ÂÔÉÊ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤òµºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§°Ê²¼URL¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎUI¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digital-gift.jp/demo-gift/top.html
¢£Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢2027Ç¯9·î´üÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤ÎÌÜÉ¸(¢¨)¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤ä¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)︎¤ÎÎ®ÄÌ³ÈÂç¤äÊä½õ¶â¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ³«¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼èÆÀ¸å¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ê¤É¡¢Î®ÄÌÁí³Û³ÈÂç¤Ø¤ÎÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£²»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ°»ÍÈ¾´üÂÐÈæ125%¡¢Î®ÄÌÁí³ÛÌó30²¯±ß(Â®ÊóÃÍ)¤ØÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö3Ëü±ß°Ê²¼¤Îto C¸½¶â»ÙÊ§¤¤¡×¤ò¡¢£±.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(¹¹ð)ÎÎ°è £².¿ÍºàÎÎ°è £³.»ÙÊ§¤¤¤ÎDX(¶âÍ»)ÎÎ°è¤Î3¼´¤Ë¤ÆÌÖÍå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢2027Ç¯9·î´ü¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅªÄã¼ê¿ôÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹¹¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼èÆÀ¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤êÃæ´üÌÜÉ¸¤Î»þ´ü¤ò¸«Ä¾¤·Ãæ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/188_1_84854f8ee0b7dc42887c254829cac5f4.jpg ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/188_2_1b62fe56447aaf633269e0469a32b9d1.jpg ]
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡Ã´Åö ÀÐÅÏ
TEL:03-5465-0695¡¡Email:info@digital-plus.co.jp
¡ÚÅö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡PRÃ´Åö ½ôÀ±
TEL:03-5465-0690¡¡Email:pr@digital-plus.co.jp