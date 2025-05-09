¡ØMarkeZine Day 2025 Kansai¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂíÂô¤¬ÅÐÃÅ¡¿6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âì°æ ½¨Åµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤ÎÂíÂô¤¬¡¢6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØMarkeZine Day 2025 Kansai¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹¹ðÈñ¤ò¸¤¯»È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌÙ¤±¤ë¡ªÄã¥³¥¹¥È¤ÇÇ§ÃÎ¤â³ÍÆÀ¤âÎ¾¼è¤ê¤¹¤ë¡Ø¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MarkeZine Day 2025 Kansai ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMarkeZine Day¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò MarkeZineÊÔ½¸Éô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ä»öÎã¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô³«ºÅ³µÍ×¡Õ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§MarkeZine Day 2025 Kansai
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò MarkeZineÊÔ½¸Éô
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:30-18:00¡Ê10:00¼õÉÕ³«»Ï/17:45ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ö¥êー¥¼¥×¥é¥¶¡¦¾®¥Ûー¥ë
½»½ê¡§¢©530-0001 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-4-9 ¥Ö¥êー¥¼¥¿¥ïー7F
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://event.shoeisha.jp/mzday/20250605
Åö¼ÒÂåÉ½ ÂíÂô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¹ðÈñ¤Î¹âÆ¤ä¸ú²Ì¤ÎÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹¹ðÈñ¤ò¸¤¯»È¤¤ROI¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·ÀïÎ¬¡Ø¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(SCM)¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(SCM)¡Ù¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¸ý¥³¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¸¡º÷¹ÔÆ°¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¡ÖÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó³ÍÆÀ¡×¤ÎÎ¾¼è¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ÈÀ®¸ù»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Õ
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:05-15:35
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¹¹ðÈñ¤ò¸¤¯»È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌÙ¤±¤ë¡ªÄã¥³¥¹¥È¤ÇÇ§ÃÎ¤â³ÍÆÀ¤âÎ¾¼è¤ê¤¹¤ë¡Ø¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂíÂô µ®¹À
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿ÍÄ»ù¶µ°é»Ù±ç»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2016Ç¯7·î¤Ë¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¡£¶å½£º´²ì»Ù¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£ÅìµþËÜ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¹¹ð±¿ÍÑ¥Áー¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¼èÄùÌòCOO¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯3·î¤«¤éÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2004Ç¯ÁÏ¶È¡¢1500¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£2022Ç¯12·î¤Ë¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢No1*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£PR¤È±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ÎÃÎ¸«¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊSCM¡Ë¡×¤Ç¡¢±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÄãÍ½»»¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç»Üºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*Global Top 250 PR Agency Rankings2024¡ÊPRovoke¡Ë¤è¤ê
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡§Âì°æ ½¨Åµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£13F
URL¡§https://www.kwm.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é»ö¶È
¡Ú¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô
Google¹¹ð¤äYahoo!¹¹ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢SNS¹¹ð¡¢Æ°²è¹¹ð¡¢¥Çー¥¿¥Õ¥£ー¥É¹¹ð¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹¹ð¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ¤¤¤¿»Üºö¤òÎ©°Æ¤·¡¢¼Â¹Ô¡¦±¿ÍÑ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kwm.co.jp/contact/
¡¦±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ò¼«¼Ò¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊý¿Ë¤ÎÀßÄê¡¢LP²þÁ±Äó°Æ¡¢Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®Åù¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kwm.co.jp/contact/
¡¦¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊSCM¡Ë
¸¡º÷¹ÔÆ°¤òÁÏ½Ð¤·»ØÌ¾¸¡º÷¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡¢¹¹ð¤ÈPR¤ÎÏ¢Æ°»Üºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¸²ºßÁØ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¸¡º÷¹ÔÆ°¡Ê¸¡º÷¥Ü¥ê¥åー¥à¡Ë¤òÁÏ½Ð¤µ¤»¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¿ô¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ç¤¹¡£
▶¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kwm.co.jp/contact/