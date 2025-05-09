ÉÙÅÄÈþÍ«¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¤Û¤«¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë³Æ¥¥ã¥éPV¸ø³«¡ª°ÛÀ¤³¦¥é¥Ö¥³¥á¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè4´¬È¯Çä
Web¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ～¥³¥ï¥â¥ÆËâÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹～¡Ù ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè4´¬¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¿·Ä¬¼Ò¥Ð¥ó¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ～¥³¥ï¥â¥ÆËâÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹～¡Ù¡Ê https://kuragebunch.com/episode/4855956445099197471 ¡Ë¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾°Ü¤·¤¿¸µ¥Ûー¥à¥ì¥¹(!?)¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢Ëâ²¦¾ë¤ÎÄ´ÍýÉôÂâ¤Ë½¢¿¦¤·¥³¥ï¥â¥Æ¤ÊÆ±Î½¤¿¤Á¤Ë¤·¤´¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈà¤é¤Èå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢°ÛÀ¤³¦¥°¥ë¥á¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊª¸ì¤ä¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤À¤±¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÎß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡¡
¡¡¿·´©È¯Çä¡õ50ËüÉôÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥íPV¸ø³«¡ª
¢£¥Ä¥à¥®¡§CV.ÉÙÅÄÈþÍ«¡¡https://youtube.com/shorts/74mefSYJNPs
¢£¥¾¥ë¥È¡§CV.¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¡https://youtube.com/shorts/QhXa1DBnqKw
¢£¥·¥åー¥¬¡§CV.¾®ÌîÍ§¼ù¡¡https://youtube.com/shorts/zoLlNVCqCX0
¢£¥æ¥ó¡§CV.²ÏÀ¾·ò¸ã¡¡https://youtube.com/shorts/AG6haSZ7iUI
¢£¥ô¥£ー¡§CV.¹¾¸ýÂóÌé¡¡https://youtube.com/shorts/O0Qzf-G-Xhw
¢£¥Ó¥Í¥¬¥ë¡§CV.ÃæÂ¼Íª°ì¡¡https://youtube.com/shorts/CeYM7JWrFyo
¢££´´¬¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥é¥¬¥é¥ó(CV.²¬ËÜ¿®É§)¡õ¥Þ¥ê¥¨ー¥ë¡ÊCV.¿¢ÅÄ²ÂÆà¡Ë
¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª¡¡
https://www.youtube.com/watch?v=kltrRZi0Zoc
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè4´¬¡¡½ñÅ¹ÆÃÅµ
TSUTAYA/¥¢¥Ë¥á¥¤¥È/ºîÉÊ±þ±çÃÄ½ñÅ¹¤Ë¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò£±ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤¬Ä°¤±¤ë¥«ー¥É¤¬£±Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¢¨Á´3¼ïÎà¡¢ÇÛÉÛÊýË¡¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡TSUTAYA
¡¦»¨»ïÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê»¨»ïÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ÏÎ¢ÌÌ¤¬Ì¡²è¤Ë¡ª¡Ë
¡¦¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É
¢ª¾ÜºÙ¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é(https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202504/book-250424-maoujo.html)¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¡¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù ±þ±çÃÄ½ñÅ¹
¡¦¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É
¢ªÇÛÉÛÅ¹¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¹ðÃÎµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ñÅ¹ÍÍ¤Î¤ß·ÇºÜ¡Ë
¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
¡ãÌµ½þÆÃÅµ¡ä£´P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê¢¨£´´¬¸ÂÄê¡Ë¡õ¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É
¡ãÍ½þÆÃÅµ¡ä¢¨¼Â»Ü¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¡¿ÄÌÈÎ¤Ç¤¹
¡¦A¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×ÉÕ¤
https://animate-onlineshop.jp/pd/3091258/
¡¦B¡Ö»£¤ê²¼¤í¤·²»À¼¥É¥é¥ÞDL¥·¥ê¥¢¥ë¡×ÉÕ¤
https://animate-onlineshop.jp/pd/3091259/
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡ÊÎ¾ÊýÉÕ¤¡Ë
https://animate-onlineshop.jp/pd/3091260/
¢¡»°¾ÊÆ²½ñÅ¹ÃÓÂÞËÜÅ¹
4´¬¹ØÆþ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Úー¥ÑーÇÛÉÛ
1～3´¬¹ØÆþ¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¬¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥ÉÇÛÉÛ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/events/7292)¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¨»°¾ÊÆ²½ñÅ¹ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö±þ±çÃÄ½ñÅ¹¡×ÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè4´¬´©¹ÔµÇ°¡¡³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥«¥Õ¥§ ¥°¥é¥Ã¥Æ¡ÊGratte)¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü³«ºÅ¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～6·î22Æü(Æü)
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡ÛÃÓÂÞËÜÅ¹¡¦½©ÍÕ¸¶ANNEX¡¦½ÂÃ«¡¦µÈ¾Í»û¥Ñ¥ë¥³¡¦²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ì¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÂçºåÆüËÜ¶¶¡¦ÇßÅÄ¡¦²¬»³
Áª¤Ù¤ë¥é¥Æ¡¦¥¯¥Ã¥ー 18¼ï¡¢Í½þÆÃÅµ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー Á´9¼ï¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.animate.co.jp/gratte/22544/)¤«¤é¡ª
¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡³¬ÃÊÁõ¾þ
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û5/1(ÌÚ¡Ë～ 5/21¡Ê¿å¡Ë
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹
2³¬¤«¤é3³¬¤Ø¾å¤¬¤ë³¬ÃÊÊÉÌÌ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤ÏÊ£À½¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¤â¡£¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¤ー¡¦¥¨ー¡¦¥°¥é¥ó À¾ÉðÃÓÂÞÅ¹¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª»°¾ÊÆ²½ñÅ¹ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤ÏÏ¢Æ°¥Õ¥§¥¢¤â
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û¥¤ー¡¦¥¨ー¡¦¥°¥é¥óÀ¾ÉðÃÓÂÞÅ¹
¡Ú¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÃíÊ¸ÆÃÅµ¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ê¤É¤³¤³¤À¤±¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://pscoop.jp/eag/ikebukuro/maoryo/)¤«¤é¡ª
¿·¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¢¡¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ´£¶¼ï¡Ë
Ä´ÍýÉôÂâ¤Î²Ä°¦¤¤¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢¡¥³¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¿·ºî£²¼ï¡Ë
¡Ö¥Þ¥ê¥¨ー¥ë¡õ¥é¥¬¥é¥ó¡×¡ÖÄ´ÍýÉôÂâ¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¿·ºî£²¼ï¤¬ÅÐ¾ì🍴
▶¤É¤Á¤é¤â¿·Ä¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://shincho-shop.jp/collections/bc-maou
¢¡Âè1ÏÃ»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ª https://kuragebunch.com/episode/4855956445099197471
¢¡Ãø¼Ô¾Ò²ð
¥ï¥¤¥¨¥à·Ï
WEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¤Ë¤Æ¡ØËâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ¥³¥ï¥â¥ÆËâÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹～¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ï¡Ø¸Þ½½¡¢Ï»½½¡¢¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡£¡Ù¡Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¢¤ª¤¤¤Ç¡Ù¡Ø¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤È¥Ü¥¯¡Ù¤Ê¤É¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/yye6kk
¢¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾Ò²ð
¥¬¥é¤Ï°¤¤¤¬ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤ËâÂ²¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ëâ²¦¾ë¤Î¿©Æ²¤ÇÆ¯¤¯¿Í´Ö¡¦¥Ä¥à¥®¡£Âº·É¤¹¤ë¾å»Ê¡¦¥¾¥ë¥È¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£°ÛÀ¤³¦¥°¥ë¥á¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£Âè4´¬¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
Ëâ²¦¾ë¤ÎÎÁÍýÈÖ ～¥³¥ï¥â¥ÆËâÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹～¡¡4´¬
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û
¥ï¥¤¥¨¥à·Ï
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯5·î9Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡Û
B6È½
¡ÚÄê²Á¡Û
770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û
978-4-10-772826-5
¡ÚURL¡Û
https://www.shinchosha.co.jp/book/772826/